Güncel Baraj Doluluk Oranları 28 Eylül 2026 | İSKİ ile İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

Megakent İstanbul'da sonbahar mevsiminin başlamasıyla birlikte su rezervleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Böylece yaz aylarındaki su tüketimi ve kuraklık nedeniyle gerileyen su seviyelerinin yoğun yağışın ardından son durumu ön plana çıktı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan 28 Eylül 2026 baraj doluluk oranları raporu açıklandı.