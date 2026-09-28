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Giriş Tarihi: 28.09.2026 08:47

Güncel Baraj Doluluk Oranları 28 Eylül 2026 | İSKİ ile İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

Yaz aylarının etkisini bitirmesi ve yoğun yağışın ardından, barajların doluluk oranları gündeme geldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan güncel rapor ile kentteki veriler açıklandı. Peki, "28 Eylül 2026 İSKİ ile İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?" İşte su seviyeleri detayları...

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Güncel Baraj Doluluk Oranları 28 Eylül 2026 | İSKİ ile İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
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Megakent İstanbul'da sonbahar mevsiminin başlamasıyla birlikte su rezervleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Böylece yaz aylarındaki su tüketimi ve kuraklık nedeniyle gerileyen su seviyelerinin yoğun yağışın ardından son durumu ön plana çıktı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan 28 Eylül 2026 baraj doluluk oranları raporu açıklandı.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından açıklanan verilere göre 28 Eylül 2026 tarihinde İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı yüzde 36,21 oldu.

28 EYLÜL 2026 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin açıkladığı güncel verilere göre barajlardaki doluluk oranları şöyle:

Alibey: %33,25

Büyükçekmece: %26.37

Darlık: %54,42

Elmalı: %65.17

Istrancalar: %22,35

Kazandere: %11,93

Papuçdere: %2,93

Sazlıdere: % 20,63

Terkos: %32,5

Ömerli: %48,9

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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