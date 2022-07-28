Güncel sigara fiyatları 28 Temmuz 2022: Bugün sigaraya zam geldi mi, ne kadar? JTİ, BAT, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

''Sigaraya zam mı geldi, ne kadar?'' sorusu, gündemde yoğun bir şekilde aratılıyor. Temmuz ayının başında sigara fiyatlarına zam uygulanmıştı. En çok tercih edilen markalardan Marlboro Touch, Parliement, Winston, Kent gibi ürünlerde 2 TL'lik artış yaşanmıştı. Zam sonrası gözler Philip Morris, BAT ve JTİ gibi markaların güncel fiyat listesinde. Tütün ürünü kullanıcıları, Özel Tüketim Vergisi ÖTV ile sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmadığını sorguluyor. Peki, Sigaraya zam mı geldi, ne zaman gelecek? Marlboro Touch, Parliament, Winston, Muratti, Lark, Chesterfield, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 28 Temmuz 2022 güncel sigara fiyatları listesi!
Sigaraya son olarak ÖTV zammı uygulanmıştı. Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 0.71 TL'den 0.79 TL'ye çıkmıştı.
Sigara fiyatları bugün de sigaraya zam haberleri ile gündeme geldi.
28 Temmuz 2022 güncel sigara fiyatları şöyle:
Monte Carlo: 27,50 TL
Camel Slender: 27,50
Camel Yellow 100: 48 TL
Chesterfield: 27,50 TL
Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 31,00 TL
Davidoff C Line Blue - 28,00 TL
Lark: 28,00
Chesterfield: 27,50 TL
Winston: 29 TL
Camel: 28 TL
LD: 27,5 TL
Marlboro Roll 50: 29,00 TL
Marlboro Edge: 29,00 TL
Parliament: 31,50 TL
L&M: 27,50 TL
Muratti: 29,00 TL
Muratti BLU: 28,00 TL
Lark: 28,00 TL