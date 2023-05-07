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Giriş Tarihi: 8.5.2023

Günde 6 bin hastaya hizmet

Kocaeli Şehir Hastanesi 3 Nisan günü açıldı. Günde 6 binden fazla hastaya sağlık hizmeti veriyor. Henüz yeni açılmasına rağmen hastanede doluluk oranı yüzde 50’lileri geçti bile

Günde 6 bin hastaya hizmet
Kocaeli Şehir Hastanesi, bölgenin "sağlık üssü" olma yolunda ilerliyor. İzmit Cephanelik mevkiinde bünyesinde 6 farklı hastane bulunan 1218 yataklı hastanesinin acil servis birimleri ile bazı poliklinikler, 3 Nisan'dan bu yana hasta kabul ediyor. Kocaeli tarihindeki 'en büyük sağlık yatırımı' olan ve çevre illerden de vatandaşlara hizmet verilen hastanede, polikliniklerde bakılan günlük hasta sayısı 6 bini geçti.




İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, hastanenin genel hastane, kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesi, kalp damar cerrahi hastanesi, onkoloji hastanesi, yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi ile fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesinden oluştuğunu kaydetti. Hastanede 188 yoğun bakım yatağının bulunduğunu belirten Pehlevan, "İlimiz deprem bölgesinde. İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı. Sanayinin yoğun olduğu bir bölgede. Hastane yapılırken bunlara dikkat edildi" dedi. AA




GERÇEK BİR ŞAHESER
Kocaelı'nin Dilovası ilçesinden hastaneye gelen Mehmet Nuri Aydemir, (58) "Gerçekten bir şaheser" dedi. Geçirdiği ameliyatın ardından kadın hastalıkları servisinde yatan Sadiver Yaşar (67) da "Çok güzel, memnunuz. Personel mükemmel. Yemeği, bakımı, hepsinden memnunuz" sözleriyle duygularını dile getirdi. Enfeksiyon servisinde tedavisi süren Hatice Şen (49) ise "Çok memnun olduk. Çok ilgileniyorlar. Hastaneyi çok güzel yapmışlar" ifadesini kullandı.

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Günde 6 bin hastaya hizmet
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