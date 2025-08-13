Gündüz bakımevleri için yeni düzenleme: Zorunlu hale getirildi! Bakan Göktaş’tan açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan "Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle 150'den fazla konut bulunan projelerde çocuk gündüz bakımevlerinin açılması zorunlu hale getirildi.

Söz konusu düzenlemeye ilişkin Next Sosyal'deki hesabından paylaşımda bulunan Bakan Göktaş, Aile Yılı'nda gelecek için güçlü adımlar atmaya devam ettiklerini vurguladı.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Planlı İmar Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle 150'den fazla konut bulunan projelerde, 0-66 aylık çocuklarımızın eğitim, gelişim, bakım, korunma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak gündüz bakımevlerinin açılmasını zorunlu hale getiren yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Denetimi ve yaptırımlarıysa Bakanlığımız tarafından titizlikle yürütülecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum başta olmak üzere bu önemli adımın atılmasında ve aile dostu şehirleri hayata geçirmemizde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Evlatlarımıza ve ailelerimize hayırlı olsun."