Gündüz uykusu demans habercisi olabilir

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ABD'DE yapılan araştırma, gündüz uykusunun bilişsel bir sorunun işareti olabileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar, 65 yaş ve üzerindeki katılımcıların verilerini analiz etti. Katılımcılar 5 yıl boyunca takip edildi. Her gün veya haftanın çoğu günü gündüz uyuyanların demans oranı, nadiren veya hiç uyumayanlara göre yüzde 48 daha yüksek bulundu. İstem dışı gündüz uyumak da demans oranındaki artışla ilişkilendirildi. Uyku süresinin de etkili olduğu belirtilen çalışmada, gündüz 30 dakika veya daha kısa süre uyuyanlarda demans oranı, gündüz uyumayanlara kıyasla yüzde 40 daha yüksekti.