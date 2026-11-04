Haberler Yaşam Haberleri Gündüz uykusu demans habercisi olabilir
Giriş Tarihi: 04.11.2026

Gündüz uykusu demans habercisi olabilir

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DIŞ HABERLER DIŞ HABERLER
Gündüz uykusu demans habercisi olabilir
  • ABONE OL
ABD'DE yapılan araştırma, gündüz uykusunun bilişsel bir sorunun işareti olabileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar, 65 yaş ve üzerindeki katılımcıların verilerini analiz etti. Katılımcılar 5 yıl boyunca takip edildi. Her gün veya haftanın çoğu günü gündüz uyuyanların demans oranı, nadiren veya hiç uyumayanlara göre yüzde 48 daha yüksek bulundu. İstem dışı gündüz uyumak da demans oranındaki artışla ilişkilendirildi. Uyku süresinin de etkili olduğu belirtilen çalışmada, gündüz 30 dakika veya daha kısa süre uyuyanlarda demans oranı, gündüz uyumayanlara kıyasla yüzde 40 daha yüksekti.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Gündüz uykusu demans habercisi olabilir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA