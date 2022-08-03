Güneş fırtınası tüm dünyanın gündeminde. NOAA, küçük bir jeomanyetik fırtınanın Dünya'ya çarpma ihtimali olduğunu açıklamasında bulundu. "Güneş Fırtınası nedir, ne zaman olacak, olursa ne olur?" soruları bu noktada yanıt arıyor. Bilim insanlarına göre Güneş atmosferindeki bir delikten gelen yüksek hızlı rüzgar küçük bir G-1 sınıfı jeomanyetik fırtınayı tetikleyecek. İşte tüm dünyanın gündemindeki güneş fırtınasının detayları...
GÜNEŞ FIRTINASI UYARISI
Uzmanlar, Güneş'te açılan bir delik sonucu Güneş fırtınasının Dünya'yı etkilemesinin beklendiğini duyurdu.
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), söz konusu G1 sınıfı fırtınanın "muhtemelen" bugün elektrik şebekesi arızalarına, uyduların bozulmasına yol açabileceğini ve hayvanların göçlerine etki edebileceğini açıkladı.
Bunun yanı sıra, jeomanyetik fırtınalarla çok daha ciddi etkilerin oluşabileceği ihtimaline dikkat çekildi.
Koronal deliklerin herhangi bir zamanda oluşabileceği biliniyor ancak bunların "solar minimum" dönemde fazla görüldüğü belirtiliyor. Halihazırda bu dönemden çıkıldığı ve Güneş'teki hareket yoğunluğunun arttığı döneme girildiği vurgulanıyor. Bu dönemin de 2025 yılı gibi "solar maksimum"a denk geldiği ifade ediliyor.
NOAA'nın duyurduğu G1 tipi fırtınanın bir üst seviyesi olan G2 tipi frtınalarda ise güç sistemlerinde problemler oluşabiliyor, uzay araçlarının yönü değişebiliyor ve uydu navigasyonları geçici olarak devre dışı kalabiliyor.
GÜNEŞ FIRTINASININ ZARARLARI NELERDİR?
Normal yoğunluktaki güneş fırtınalarının insan yaşamı ve gezegendeki diğer türler üzerinde önemli bir etkisi olmadığı bilinmekte. Ancak uzmanlar, elektrik alt yapısına ek olarak, aşırı bir güneş fırtınasının canlı organizmalar için sağlık tehlikesine neden olabileceğini belirtiyor. Hatta bazı fırtınaların ölüme neden olacak kadar kadar güçlü olduğunu da ifade ediyor.