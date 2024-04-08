GÜNEŞ TUTULMASI ne zaman, başladı mı, Türkiye’den görülecek mi? 8 Nisan 2024 yılın ilk güneş tutulması

Güneş Tutulması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 32 milyon insan tarafından gözlemlenebilecek bu doğa olayı, en son 2021 yılında görülmüştü. O tarihten sonra ilk tam Güneş Tutulması 8 Nisan bugün gerçekleşiyor. Peki, Güneş Tutulması başladı mı, Türkiye'den görülecek mi?