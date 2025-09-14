Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta? Eylül 2025 Güneş Tutulması hangi burcu nasıl etkileyecek, Türkiye’den izlenecek mi?

Tutulmalar ayı olarak bilinen Eylül'de gözler gökyüzüne çevrildi. Başak Burcu'nda gerçekleşecek parçalı güneş tutulması, hem astronomi hem de astroloji tutkunlarının gündeminde. Ay, Güneş'in tamamını kapatamayacağı için kısmi tutulma gözlenecek. Peki, Güneş Tutulması hangi gün ve saatlerde yaşanacak, Türkiye'den görülecek mi? İşte Eylül ayı Başak Burcu Güneş Tutulması burçlara etkisi hakkında tüm detaylar.
Başak burcunda gerçekleşecek Güneş tutulması 21 Eylül 2025'te yaşanacak. Türkiye saatiyle tutulmanın başlangıcı 22:53 olarak kaydedildi.
Başak burcundaki güneş tutulması, özellikle Başak, Balık, Yay ve İkizler burçları üzerinde belirgin etkiler yaratacak. Ayrıca, doğum haritasında bu burçlarla bağlantılı gezegenleri olan kişiler için de önemli farkındalıklar ve yeni başlangıçlar kapıda.
Başak burçları için:
Kariyer, sağlık, dış görünüş ve kişisel gelişim alanlarında yeni adımlar atma zamanı. Daha önce ertelediğiniz hedefleri gerçekleştirmek için uygun bir dönem başlıyor.
Balık burçları için:
İkili ilişkiler, ortaklıklar ve evlilik konularında net kararlar almanız gerekebilir. Geçmiş deneyimlerden ders çıkarma ve ilişkileri gözden geçirme süreci öne çıkıyor.
Yay burçları için:
Mesleki hayat ve sosyal statünüzde değişimler mümkün. Yeni sorumluluklar üstlenmek veya iş alanında farklı fırsatları değerlendirmek gündeme gelebilir.
İkizler burçları için:
Ev, aile ve yaşam düzeninde önemli değişiklikler söz konusu. Taşınma, yer değiştirme veya yaşam alanını yenileme gibi konular ön plana çıkabilir.
Koç ve Terazi burçları için:
İkili ilişkiler ve kariyer alanında önemli kararlar gündeme gelebilir. Hem özel hayatınızda hem de iş yaşamınızda yeni başlangıçlar yapmanız olası.
Boğa ve Akrep burçları için:
Mali konular ön planda olacak. Gelir-gider dengesi, tasarruf planları veya yatırımlarla ilgili adımlar atmak için uygun bir dönem.