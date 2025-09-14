Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta? Eylül 2025 Güneş Tutulması hangi burcu nasıl etkileyecek, Türkiye’den izlenecek mi?

BURÇLAR BU TUTULMADAN NASIL ETKİLENECEK?

Başak burcundaki güneş tutulması, özellikle Başak, Balık, Yay ve İkizler burçları üzerinde belirgin etkiler yaratacak. Ayrıca, doğum haritasında bu burçlarla bağlantılı gezegenleri olan kişiler için de önemli farkındalıklar ve yeni başlangıçlar kapıda.

Başak burçları için:

Kariyer, sağlık, dış görünüş ve kişisel gelişim alanlarında yeni adımlar atma zamanı. Daha önce ertelediğiniz hedefleri gerçekleştirmek için uygun bir dönem başlıyor.

Balık burçları için:

İkili ilişkiler, ortaklıklar ve evlilik konularında net kararlar almanız gerekebilir. Geçmiş deneyimlerden ders çıkarma ve ilişkileri gözden geçirme süreci öne çıkıyor.