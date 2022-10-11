Haberler Yaşam Haberleri Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta ve etkileri neler? Güneş Tutulması Türkiye’den görülecek mi?
Giriş Tarihi: 11.10.2022 11:52

Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta ve etkileri neler? Güneş Tutulması Türkiye’den görülecek mi?

Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayı Güneş tutulması olarak tanımlanır. 2022 yılı için ikisi ay ikisi güneş olmak üzere dört tutulma olayı gerçekleşecek. Peki; İkinci Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta ve etkileri neler? Güneş Tutulması Türkiye’den görülecek mi? İşte yanıtı.

Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta ve etkileri neler? Güneş Tutulması Türkiye’den görülecek mi?

Bu sene ikincisi gerçekleşecek olan Güneş Tutulması etkileri doğa ve gökyüzü olaylarını sevenler tarafından merak edilmeye başlandı. Ekim ayının son haftası gerçekleşecek olan ikinci Güneş tutulmasının pek çok etkileri olabileceği biliniyor. Tutulma; İzlanda, Avrupa, Kuzey-Doğu Afrika gibi bölgelerden izlenebilecek olup ülkemizden görülüp görülmeyeceği merak ediliyor. Peki; Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta ve etkileri neler? Güneş Tutulması Türkiye'den görülecek mi? İşte bilgiler.

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

2022 yılının önemli gök olaylarının yer aldığı takvime göre, bu yılın ikinci Güneş tutulması 25 Ekim 2022'de meydana gelecek. Tutulma saati olarak da 11:58 bekleniyor.

TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

İzlanda, Avrupa, Kuzey-doğu Afrika, Ortadoğu, Batı Asya, Hindistan, Batı Çin'den izlenebilecek.

Hava açık olduğu takdirde ülkemizden izlenecek.

GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta ve etkileri neler? Güneş Tutulması Türkiye’den görülecek mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA