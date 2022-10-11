Bu sene ikincisi gerçekleşecek olan Güneş Tutulması etkileri doğa ve gökyüzü olaylarını sevenler tarafından merak edilmeye başlandı. Ekim ayının son haftası gerçekleşecek olan ikinci Güneş tutulmasının pek çok etkileri olabileceği biliniyor. Tutulma; İzlanda, Avrupa, Kuzey-Doğu Afrika gibi bölgelerden izlenebilecek olup ülkemizden görülüp görülmeyeceği merak ediliyor. Peki; Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta ve etkileri neler? Güneş Tutulması Türkiye'den görülecek mi? İşte bilgiler.