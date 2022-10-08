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Giriş Tarihi: 8.10.2022 11:02

Güneş tutulması ne zaman ve saat kaçta? Güneş Tutulması Türkiye’den izlenecek mi ve etkileri nelerdir?

Gökyüzü ve doğa olaylarını yakından takip edenler için kadersel etkiler barındıran Güneş tutulmasına birkaç hafta kaldı. Yılın ikinci Güneş Tutulması tarihi, saati, etkileri ve Türkiye’den görülüp görülmeyeceği merak edilirken bilindiği üzere bu yıl ikisi ay, ikisi güneş olmak üzere dört tutulma olayı gerçekleşecek. Peki; Güneş tutulması ne zaman ve saat kaçta? Güneş Tutulması Türkiye’den izlenecek mi ve etkileri nelerdir?

Güneş tutulması ne zaman ve saat kaçta? Güneş Tutulması Türkiye’den izlenecek mi ve etkileri nelerdir?

Yılın ikinci Güneş tutulmasına sayılı günler kaldı. Ay'ın, Yer ile Güneş arasına girmesi, Güneş tekerini örtmesi dolayısıyla Güneş'in yeryüzünden bir süre kararmış görünmesi olayı olarak tanımlanan tutulma pek çok ülkeden izlenebilecek. Peki, Güneş tutulması ne zaman ve saat kaçta? Güneş Tutulması Türkiye'den izlenecek mi ve etkileri nelerdir?

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

2022 yılının önemli gök olaylarının yer aldığı takvime göre, bu yılın ikinci Güneş tutulması 25 Ekim 2022'de meydana gelecek. Tutulma saati olarak da 11:58 bekleniyor.

TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

İzlanda, Avrupa, Kuzey-doğu Afrika, Ortadoğu, Batı Asya, Hindistan, Batı Çin'den izlenebilecek.

Hava açık olduğu takdirde ülkemizden izlenecek.

GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır.

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Güneş tutulması ne zaman ve saat kaçta? Güneş Tutulması Türkiye’den izlenecek mi ve etkileri nelerdir?
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