Yılın ikinci Güneş tutulmasına sayılı günler kaldı. Ay'ın, Yer ile Güneş arasına girmesi, Güneş tekerini örtmesi dolayısıyla Güneş'in yeryüzünden bir süre kararmış görünmesi olayı olarak tanımlanan tutulma pek çok ülkeden izlenebilecek. Peki, Güneş tutulması ne zaman ve saat kaçta? Güneş Tutulması Türkiye'den izlenecek mi ve etkileri nelerdir?