Yılın ikinci Güneş tutulmasına sayılı günler kaldı. Ay'ın, Yer ile Güneş arasına girmesi, Güneş tekerini örtmesi dolayısıyla Güneş'in yeryüzünden bir süre kararmış görünmesi olayı olarak tanımlanan tutulma pek çok ülkeden izlenebilecek. Peki, Güneş tutulması ne zaman ve saat kaçta? Güneş Tutulması Türkiye'den izlenecek mi ve etkileri nelerdir?
GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?
2022 yılının önemli gök olaylarının yer aldığı takvime göre, bu yılın ikinci Güneş tutulması 25 Ekim 2022'de meydana gelecek. Tutulma saati olarak da 11:58 bekleniyor.