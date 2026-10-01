Güneşin Doğduğu Yer 3. bölüm izle: ATV ile Güneşin Doğduğu Yer canlı izle

Ekranların iddialı yapımı Güneşin Doğduğu Yer son bölümüyle dizi severleri ekran başına kilitliyor. Ceyhun'un gerçeklerin peşine düşerek aldığı riskli karar, Kozan ve Atahanlı aileleri arasındaki savaşı adeta fitilliyor. Adana sokaklarında yayılan dedikodular ilişkileri çıkmaza sokarken aksiyon dolu yeni bölümü ATV ile yayında.
ATV ekranlarında yeni sezona damga vuran dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:
Oğluna kavuşması kısa süren Leyla kendi başının çaresine bakmak ister ancak Adana onu beklediği kadar sıcak karşılamaz. Çaresiz kaldığı anda hiç ummadığı bir yardım eli uzanır. Bu sırada Adana sokaklarında hızla yayılan dedikodular Kozan ve Atahanlı aileleri arasındaki gerilimi yükseltir.
Evliliğini stratejik hamlelerle korumaya çalışan Hanzade ise kocasının geçmişiyle savaşmaktadır. Hanzade, Kenan'ın Leyla'yla olan geçmişinin gölgesinden kurtulabilecek mi?