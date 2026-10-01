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Giriş Tarihi: 1.10.2026 19:28

Güneşin Doğduğu Yer 3. bölüm izle: ATV ile Güneşin Doğduğu Yer canlı izle

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Güneşin Doğduğu Yer 3. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Leyla'nın Adana’daki zorlu mücadelesi ve aileler arasındaki yükselen gerilim yeni bölüme damga vuruyor. Kenan ve Hanzade cephesinde dengeler tamamen değişirken son gelişmeleri kaçırmadan takip etmek isteyenler için Güneşin Doğduğu Yer canlı izle ekranı yayında.

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Güneşin Doğduğu Yer 3. bölüm izle: ATV ile Güneşin Doğduğu Yer canlı izle
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Ekranların iddialı yapımı Güneşin Doğduğu Yer son bölümüyle dizi severleri ekran başına kilitliyor. Ceyhun'un gerçeklerin peşine düşerek aldığı riskli karar, Kozan ve Atahanlı aileleri arasındaki savaşı adeta fitilliyor. Adana sokaklarında yayılan dedikodular ilişkileri çıkmaza sokarken aksiyon dolu yeni bölümü ATV ile yayında.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER 3. BÖLÜM İZLE

ATV ekranlarında yeni sezona damga vuran dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

ATV CANLI İZLE

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Oğluna kavuşması kısa süren Leyla kendi başının çaresine bakmak ister ancak Adana onu beklediği kadar sıcak karşılamaz. Çaresiz kaldığı anda hiç ummadığı bir yardım eli uzanır. Bu sırada Adana sokaklarında hızla yayılan dedikodular Kozan ve Atahanlı aileleri arasındaki gerilimi yükseltir.

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Evliliğini stratejik hamlelerle korumaya çalışan Hanzade ise kocasının geçmişiyle savaşmaktadır. Hanzade, Kenan'ın Leyla'yla olan geçmişinin gölgesinden kurtulabilecek mi?

Ceyhun'un kendi içgüdüsü ile duydukları arasındaki tezatlık onu riskli bir hamle yapmaya iter. Gerçeği öğrenmek için yaptıkları hem Leyla hem de Kenan ile arasındaki tüm dengeleri değiştirecektir.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Güneşin Doğduğu Yer 3. bölüm izle: ATV ile Güneşin Doğduğu Yer canlı izle
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