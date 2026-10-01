Güneşin Doğduğu Yer 3. bölüm izle: ATV ile Güneşin Doğduğu Yer canlı izle

Ceyhun'un kendi içgüdüsü ile duydukları arasındaki tezatlık onu riskli bir hamle yapmaya iter. Gerçeği öğrenmek için yaptıkları hem Leyla hem de Kenan ile arasındaki tüm dengeleri değiştirecektir.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör