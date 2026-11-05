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Giriş Tarihi: 05.11.2026 19:30

Güneşin Doğduğu Yer 8. bölüm izle: ATV ile Güneşin Doğduğu Yer canlı izle

ATV'nin heyecan dolu dizisi Güneşin Doğduğu Yer 8. bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Kenan'ın Leyla'yı kaçırmasıyla tırmanan gerilim, Kozan ailesini paniğe sevk ederken Teneke Mahallesi'nde dengeler sil baştan değişiyor. Heyecan dolu yeni bölümü canlı ve kesintisiz izleme seçeneğiyle takip etmek için aşağıdaki ATV yayın detaylarını inceleyebilirsiniz.

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Güneşin Doğduğu Yer 8. bölüm izle: ATV ile Güneşin Doğduğu Yer canlı izle
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5 Kasım 2026 Perşembe akşamı ekranlara gelecek olan yapımda, Ceyhun'un Leyla'yı kurtarmak adına sınırlar ötesine geçmesi iki aile arasındaki savaşı alevlendiriyor. Celadet'in Zeki ile yaşadığı sarsıcı yüzleşme yeni kozların oynanmasına yol açarken, yaşanan beklenmedik bir kaza tüm planları altüst ediyor. Güneşin Doğduğu Yer son bölümü seyretmek isteyen dizi tutkunları yayın saatini sabırsızlıkla bekliyor.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER 8. BÖLÜM İZLE

ATV ekranlarında her hafta perşembe günleri yayımlanan dizinin yeni bölümünü takip etmek için aşağıdaki linki ziyaret edebilirsiniz:

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GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER SON BÖLÜM ÖZETİ

Kenan'ın Leyla'yı kaçırdığını öğrenen Ceyhun harekete geçer. Leyla'yı Kenan'ın elinden almak için sınır tanımayacağını göstermesi, Kozan ailesinin endişelerini giderek artırır. Bu sırada Leyla'yı geri kazanmaya çalışan Kenan için gerçekler giderek daha karmaşık bir hal alır.

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Celadet, Zekiyle sarsıcı bir yüzleşme yaşar. Girdiği savaşlardan mağlup çıkmaya başlayan Celadet, yeni kozlar oynamak zorunda kalır. Beklenmedik bir kaza iki ailenin gündemini de değiştirir. Kenan kendisinden uzaklaştıkça öfkesi büyüyen Hanzade, tartışmaların dozunu giderek artırır.

Leyla için Teneke Mahallesinde hayat giderek zorlaşırken şüpheleri iyice büyüyen Kenan tüm dengeleri değiştirecek bir hamlede bulunur. Kenan, Leyla'yı yeniden kazanabilecek mi? Ceyhun'un Leyla için göze aldıkları, iki aileyi nasıl karşı karşıya getirecek? Celadet'in yeni kozları onu köşeye sıkışmaktan kurtaracak mı?

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Güneşin Doğduğu Yer 8. bölüm izle: ATV ile Güneşin Doğduğu Yer canlı izle
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