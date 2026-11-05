Güneşin Doğduğu Yer 8. bölüm izle: ATV ile Güneşin Doğduğu Yer canlı izle

5 Kasım 2026 Perşembe akşamı ekranlara gelecek olan yapımda, Ceyhun'un Leyla'yı kurtarmak adına sınırlar ötesine geçmesi iki aile arasındaki savaşı alevlendiriyor. Celadet'in Zeki ile yaşadığı sarsıcı yüzleşme yeni kozların oynanmasına yol açarken, yaşanan beklenmedik bir kaza tüm planları altüst ediyor. Güneşin Doğduğu Yer son bölümü seyretmek isteyen dizi tutkunları yayın saatini sabırsızlıkla bekliyor.
ATV ekranlarında her hafta perşembe günleri yayımlanan dizinin yeni bölümünü takip etmek için aşağıdaki linki ziyaret edebilirsiniz:
Kenan'ın Leyla'yı kaçırdığını öğrenen Ceyhun harekete geçer. Leyla'yı Kenan'ın elinden almak için sınır tanımayacağını göstermesi, Kozan ailesinin endişelerini giderek artırır. Bu sırada Leyla'yı geri kazanmaya çalışan Kenan için gerçekler giderek daha karmaşık bir hal alır.
Celadet, Zekiyle sarsıcı bir yüzleşme yaşar. Girdiği savaşlardan mağlup çıkmaya başlayan Celadet, yeni kozlar oynamak zorunda kalır. Beklenmedik bir kaza iki ailenin gündemini de değiştirir. Kenan kendisinden uzaklaştıkça öfkesi büyüyen Hanzade, tartışmaların dozunu giderek artırır.
Leyla için Teneke Mahallesinde hayat giderek zorlaşırken şüpheleri iyice büyüyen Kenan tüm dengeleri değiştirecek bir hamlede bulunur. Kenan, Leyla'yı yeniden kazanabilecek mi? Ceyhun'un Leyla için göze aldıkları, iki aileyi nasıl karşı karşıya getirecek? Celadet'in yeni kozları onu köşeye sıkışmaktan kurtaracak mı?