Güneşin Doğduğu Yer bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 12 Kasım ATV yayın akışı

Güneşin Doğduğu Yer dizisinin takipçileri, 12 Kasım Perşembe akşamı kanalın yayın akışında dizinin yeni bölümünü göremeyince araştırmalarını hızlandırdı. Burak Özçivit ve Beyza Gümülcine'nin başrollerini paylaştığı yapımın bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. İzleyiciler, Güneşin Doğduğu Yer yeni bölümünün yayın tarihini öğrenmek istiyor.
Güneşin Doğduğu Yer dizisi, 12 Kasım Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmayacak. ATV'nin yayın akışında dizinin normal yayın saatinde A Milli Futbol Takımı'nın Türkiye-Belçika karşılaşması yer alıyor. Saat 20.00'de başlayacak mücadele nedeniyle dizinin merakla beklenen 9. bölümü bu hafta ekrana gelmeyecek.
Güneşin Doğduğu Yer dizisinin 9. bölümünün 19 Kasım 2026 Perşembe akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanması bekleniyor. Ancak yeni bölüm tarihi için kanalın güncel yayın akışındaki duyuruların takip edilmesi gerekiyor.
Burak Özçivit ve Beyza Gümülcine'nin başrollerinde yer aldığı dizi, normal yayın takviminde perşembe akşamları izleyiciyle buluşuyor. Bir haftalık aranın ardından yapımın yeni bölümüyle ekranlara dönmesi bekleniyor.