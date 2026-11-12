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Giriş Tarihi: 12.11.2026 17:34

Güneşin Doğduğu Yer bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 12 Kasım ATV yayın akışı

Güçlü oyuncu kadrosu, sürükleyici anlatımı ve her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Güneşin Doğduğu Yer, televizyon dünyasının ilgiyle takip edilen yapımları arasında yer alıyor. Dizinin yeni bölümünü heyecanla bekleyen izleyiciler, 12 Kasım Perşembe akşamı yayın akışında yapımı göremeyince gözlerini yeni bölüm tarihine çevirdi. Güneşin Doğduğu Yer bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

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Güneşin Doğduğu Yer bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 12 Kasım ATV yayın akışı
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Güneşin Doğduğu Yer dizisinin takipçileri, 12 Kasım Perşembe akşamı kanalın yayın akışında dizinin yeni bölümünü göremeyince araştırmalarını hızlandırdı. Burak Özçivit ve Beyza Gümülcine'nin başrollerini paylaştığı yapımın bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. İzleyiciler, Güneşin Doğduğu Yer yeni bölümünün yayın tarihini öğrenmek istiyor.

Güneşin Doğduğu Yer bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 12 Kasım ATV yayın akışı

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER BU AKŞAM VAR MI?

Güneşin Doğduğu Yer dizisi, 12 Kasım Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmayacak. ATV'nin yayın akışında dizinin normal yayın saatinde A Milli Futbol Takımı'nın Türkiye-Belçika karşılaşması yer alıyor. Saat 20.00'de başlayacak mücadele nedeniyle dizinin merakla beklenen 9. bölümü bu hafta ekrana gelmeyecek.

Güneşin Doğduğu Yer bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 12 Kasım ATV yayın akışı

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER NEDEN YOK?

ATV ekranlarında perşembe akşamları izleyiciyle buluşan Güneşin Doğduğu Yer dizisinin yayın programında bu haftaya özel değişiklik yapıldı. A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi kapsamında Belçika ile oynayacağı karşılaşma, dizinin yayın saatine denk geldi.

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Güneşin Doğduğu Yer bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 12 Kasım ATV yayın akışı

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Güneşin Doğduğu Yer dizisinin 9. bölümünün 19 Kasım 2026 Perşembe akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanması bekleniyor. Ancak yeni bölüm tarihi için kanalın güncel yayın akışındaki duyuruların takip edilmesi gerekiyor.

Güneşin Doğduğu Yer bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 12 Kasım ATV yayın akışı

Burak Özçivit ve Beyza Gümülcine'nin başrollerinde yer aldığı dizi, normal yayın takviminde perşembe akşamları izleyiciyle buluşuyor. Bir haftalık aranın ardından yapımın yeni bölümüyle ekranlara dönmesi bekleniyor.

Güneşin Doğduğu Yer bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 12 Kasım ATV yayın akışı

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14.00 Güneşin Doğduğu Yer

16.00 Esra Eron'da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Türkiye – Belçika

22.15 Güneşin Doğduğu Yer

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Güneşin Doğduğu Yer bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 12 Kasım ATV yayın akışı
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