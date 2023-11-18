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Giriş Tarihi: 18.11.2023 01:45

Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli

Güney Marmara'da fırtına beklentisi nedeniyle hafta sonu Balıkesir'in adalarına yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi

AA
Güney Marmara’da feribot seferlerine fırtına engeli

Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın saat 13.00 ve 16.45 Avşa, saat 16.15 Narlı ve saat 17.30'da Marmara Adası kalkışlı seferler ile saat 19.00'daki Erdek kalkışlı Balıklı, Marmara ve Avşa seferleri yapılamayacak.

Pazar günü ise Avşa, Marmara, Ekinlik, Paşalimanı Adası Balıklı İskelesi hattında, Avşa ve Marmara kalkışlı seferler düzenlenemeyecek.

Ayrıca pazar günü Narlı-Marmara hattında yapılması planlanan tüm seferler olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.

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Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli
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