Güngör Mengi son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze namazı öncesi kardeşi İlhan Mengi, Güngör Mengi'nin oğlu Saya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Mengi, kızı ve damadı Gülgün-Engin Hıdır, torunları Emir ve Emin Hıdır cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Mengi'nin cenazesine eşi Ruhat Mengi'nin yanı sıra Sanatçı Oya Başar, Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, geçmiş dönem İzmir milletvekilleri, İş dünyasının temsilcileri ile İzmir'in köklü aileleri katıldı. Çok sayıda kurum ve kuruluş da cenaze törenine çelenk gönderdi.