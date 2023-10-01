Günlerdir aranıyordu... Ölü bulundu!

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Tapan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tapan'ın cenazesi, ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.