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Giriş Tarihi: 1.10.2023 09:42

Günlerdir aranıyordu... Ölü bulundu!

Çorum'da 37 yaşındaki Alper Tapan, hayvanlarını otlatmak için dün sabah evden ayrıldı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda, hayvan otlattığı bölgede cansız bedenine ulaşıldı.

AA
Günlerdir aranıyordu... Ölü bulundu!

Çorum'un Eşençay köyünde yaşayan Alper Tapan (37), hayvanları otlatmak için dün sabah saatlerinde evden ayrıldı. Hayvanların akşam saatlerinde köye dönmesi ancak Tapan'ın eve gelmemesi üzerine yakınları 112 Acil Servis'ten yardım istedi. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, Tapan'ı hayvan otlattığı bölgede yerde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Tapan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tapan'ın cenazesi, ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Günlerdir aranıyordu... Ölü bulundu!
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