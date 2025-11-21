Günlük burç yorumları 21 Kasım 2025: Yapay zekaya göre bugün burçları neler bekliyor?

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI - 21 KASIM 2025

İşte bugüne ilişkin burç yorumları;

Koç: Enerjin yüksek, ancak ani kararlardan kaçın. İletişimde sakinlik önemli.

Boğa: Maddi fırsatlar kapıda, ama harcamalarda dikkatli ol. Sevdiklerinle vakit geçirmek iyi gelecek.

İkizler: Zihnin çok hızlı çalışıyor, yeni projelere odaklanabilirsin. Detaylarda takılma.

Yengeç: Duygusal dalgalanmalar olabilir, kendine zaman ayır ve yakınlarından destek al.