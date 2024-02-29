Günlük Çinko İhtiyacı Ne Kadar? Çocuklarda, Kadınlarda ve Erkeklerde 1 Günlük Çinko İhtiyacı Kaç Mg?

Çinko minerali, protein ve DNA sentezinde görev alırken cilt sağlığını da desteklemeye yardımcı olur. Yaraların geç iyileşmesinin nedenlerinden biri de çinko eksikliği olabilir. Çinko aynı zamanda, antikor üretiminde ve hücresel bağışıklıkta görev alır. Duyu organlarının işlevselliği açısından da önemlidir. Bundan dolayı, günlük çinko ihtiyacı ne kadar, çocuklarda, kadınlarda ve erkeklerde 1 günlük çinko ihtiyacı kaç mg bilmekte fayda vardır.

Günlük Çinko İhtiyacı Ne Kadar?

Sağlık için çok sayıda faydası bulunan çinkonun, bazı biyolojik süreçler için hayati bir öneme sahip olduğunu söylemek mümkündür. Çocuk veya yetişkin fark etmeksizin her bireyin günlük alması gereken ideal bir oran bulunur. Erkeklerin ihtiyaç duyduğu çinko oranı 11 mg'dır, kadınlarda bu oran 8 mg olarak tavsiye edilir. Çocuklardaki çinko ihtiyacı ise yetişkinlerden biraz daha farklıdır. Bu oranların, yaşa ve gelişime bağlı olarak değişebildiği unutulmamalıdır. 1-3 yaş arası çocukların alması gereken günlük çinko oranı, 3 mg'dır. 4-9 yaş aralığındaki çocuklar ise günlük 5 mg çinkoya ihtiyaç duyar. Sağlık için bu miktarları aşmamaya dikkat etmekte fayda vardır. Çünkü uzun süre boyunca aşırı çinko alımı, bağışıklık sistemini olumsuz yönde etkileyebilir. Bakır ve benzeri diğer minerallerin emilimini zorlaştırabilir. Bundan dolayı, beslenmeye oldukça dikkat edilmeli ve takviye alırken de aşırıya kaçılmamalıdır.

Çinko Eksikliği için Ne Yemeli?

Her ne kadar başka bir sağlık sorununu işaret ediyor olabilse de çinko eksikliği belirtileri arasında bağışıklık sisteminde zayıflık, yorgunluk, halsizlik, odaklanma problemi, cilt sorunları, saç dökülmesi ve iştahta azalma bulunur. Bu semptomlardan birinin veya birkaçının olması durumunda, bir uzmana danışılmalı ve beslenme düzeni oluşturulmalıdır. Çinko oranı yüksek besinler arasında ise şunlar bulunur:

- Kırmızı et

- Tavuk

- Balık, istiridye ve karides gibi deniz mahsulleri

- Yumurta

- Baklagiller (Nohut, fasulye vb.)

- Fındık

- Badem

- Kabak Çekirdeği

- Tam tahıllar

Çinko Fazlalığı Vücutta Ne Yapar?

Çinko yüksekliğinin söz konusu olduğu durumlarda ise bazı istenmeyen durumlar gözlemlenebilir. Bunlar arasında şu semptomlar yer alır:

-Mide bulantısı ve kusma

- Baş ağrısı

- İştah kaybı

- Karın ağrısı ve bağırsak sorunları

- Ateş

- Kas krampları

Bu gibi durumlarda çinko takviyeleri derhal bırakılmalı ve bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.