Günlük Protein İhtiyacı Hesaplama - Kadınlarda ve Erkeklerde 1 Günlük Protein İhtiyacı Ne Kadar, Kaç Gram?

Proteinler, bağışıklık hücreleri ile antikorların çoğalmasında ve bağışıklık sisteminin güçlenmesinde rol oynarlar. Proteinler de tıpkı karbonhidratlar ve yağlar gibi bir enerji kaynağıdırlar. Saç, cilt, tırnak, kemik ve diğer dokuların sağlıklı kalabilmeleri de yeterli oranda proteine bağlıdır. Günlük protein ihtiyacı hesaplama, kadınlarda ve erkeklerde 1 günlük protein ihtiyacı ne kadar ve kaç gram öğrenmekte fayda vardır.

Günlük Protein İhtiyacı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Kadın ve erkeklerde protein miktarı hesaplama, kişinin kilosu, günlük aktivitesi ve sağlık durumu baz alınarak yapılır. Yetişkin kadınlar için günlük ortalama protein ihtiyacı, kilogram başına 0,8 gram iken erkeklerde ise bu oran, 1,0 gramdır. Örnek vermek gerekirse Örneğin, 80 kilogram bir kadının günlük alması gereken protein miktarı 64 gramdır. Aynı şekilde, 80 kilogram bir erkeğin alması gereken oran ise 80 gramdır. Bu hesaplama, 80×0,8=64 veya 80×1,0=80 olarak yapılır. Ancak hesaplamanın yanı sıra uzman bir doktora danışmakta fayda vardır. Çünkü, her bireyin sağlık durumu veyahut fiziksel özellikleri birbirinden oldukça farklıdır. Dengeli bir diyet, vücudun ihtiyaç duyduğu protein miktarını karşılamaya yardımcı olabilir. Protein kaynakları arasında ise şunlar bulunur:

Kırmızı et

Tavuk

Balık

Yumurta

Süt ürünleri

Baklagiller

Tahıllar

Kuru yemişler

Yetersiz Protein Alımında Ne Olur?

Proteinler, temel biyolojik işlevlerin yerine getirilmesinde görev alırlar ve pek çok besin kaynağından yeterli oranda almak mümkündür. Sağlık için oldukça önemli olan proteinler, enzimlerin ve hormonların üretimi için hayati öneme sahiptirler. Bağışıklık sistemini güçlendirirken vücuttaki tüm dokulara yapısal destek sağlarlar. Kas, kemik, cilt ve diğer dokular için son derece önemli bir yapı taşıdırlar. Metabolik süreçlerde ve sindirim sisteminin işleyişinde etkin rol oynarlar. Vücuda giren tüm mikroorganizmalarla savaşarak enfeksiyonlara karşı direnç sağlarlar. Kas liflerinde bulunan proteinler, onların hareket etmesine ve kasılmasına yardımcı olurlar. Vücuttaki protein eksikliği ise aşağıdaki rahatsızlıklara neden olabilir.

Yorgunluk ve halsizlik

Saç, tırnak ve deri problemleri

Ödem

Karaciğer yağlanması

Kas kütlesi kaybı

İştahta artış

Tekrarlayan hastalıklar ve enfeksiyonlar

Öte yandan, fazla miktarda protein almak ise kronik bir eklem iltihabı olan gut hastalığına ve karaciğer yağlanmasına yol açabilir.