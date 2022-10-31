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Giriş Tarihi: 31.10.2022 11:52 Son Güncelleme: 31.10.2022 11:53

Gürcistan Batum'dan Ne Alınır? Gürcistan Batum’da Ucuz Olan Şeyler Neler, Hediye Giyecek, Yiyecek Olarak Ne Getirilir?

Gürcistan Batum’dan ne getirilir deyince akıllara pek çok alternatif gelmemektedir. Halbuki sınır komşumuz Gürcistan'dan alınacak hediyelik eşyalar listesi epeyce kalabalık diyebiliriz. Peki, Gürcistan Batum’da ucuza kozmetik, giyecek, ayakkabı gibi ürünler nelerdir? Bu sorunun yanıtını sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

Gürcistan Batum’dan Ne Alınır? Gürcistan Batum’da Ucuz Olan Şeyler Neler, Hediye Giyecek, Yiyecek Olarak Ne Getirilir?

Gürcistan Batum'dan alınacak hediyelik eşyaların neler olduğunu, Gürcistan Batum seyahatine çıkmış kişiler ayrıca merak etmektedir. Gürcistan'da bulunup, sevdiklerine birer hatıra almak isteyenler, Gürcistan Batum'dan ne alınır, neler getirilir sorularının cevaplarını merak etmektedir. Bizde bu yazımızda Gürcistan Batum'dan ne getirilir konusunun çerçevesinde bilgilere değindik. İşte detaylar...

Gürcistan Batum'dan Ne Getirilir?

Ülkemizin Kuzeydoğu sınır komşusu Gürcistan, Karadeniz'e kıyısı olan oldukça az nüfuslu, gelişmekte olan bir ülkedir. Pek çok ülkeden özellikle Türkiye'den insanların Gürcistan'a çeşitli nedenlerle seyahatler yapmaktadır. Bilhassa ülkemizde, iki ülke arasında vize muafiyeti olduğu için Gürcistan'da bulunan Batum iline seyahate gidenlerin sayısı hayli fazladır. Önemli bir liman ve ticaret şehri olan Batum'da, gezip görecek pek çok yer olduğu gibi, dönüş vakti sevenlerini de düşünen kişiler için birçok hediyelik eşya satan dükkanlarda mevcut.

Gürcistan Batum'dan ne getirilir derseniz, tabi ki meşhur bambu bardaklar akla gelir. Batum'da hatta Gürcistan genelinde pek çok yerde en revaçta olan hediyelik eşyaların en başında bambu bardaklar vardır. Elbette, Gürcistan Batum'dan yakınlarınıza hediyelik eşya almak istiyorsanız, tek alternatifiniz bambu bardaklar değil. Daha pek çok çeşitte hediyelik eşya bulabilirsiniz.

Gürcistan Batum'dan Ucuza Hediyelik Eşya Ne Alınır?

Yurt dışı tatillerinin en eğlenceli yanlarından birisinin de alışveriş olduğu bir gerçek. Bu alışverişlerde hediyelik eşyalar da alınacak, hediye alınan kişilerin sayısı da fazlaysa ister istemez bireyler uygun fiyata ürün arayışına girmektedir. Gürcistan Batum'da seyahat eden bireyler hem kendileri hem de yakınlarına alışveriş yaparken, ucuza hediyelik eşyalar nelerdir merak etmektedir.

Gürcistan Batum'da uygun fiyatlı hediyelik eşyaların en başında, Batum temalı magnet, kartpostal ve anahtarlıklar gelmektedir. Arkasından hemen yöreye ait kıyafetler, örtüler, bambu bardaklar ve termoslar gelir. Papakhi ve Teka isimli kabarık yünlü şapkalar, metal ya da gümüşten yapılmış el emeği bıçak ve çakılar da Gürcistan Batum'dan en çok alınan hediyelik eşyalar arasına girmektedir. Yiyecek içecek olarak Gürcistan Batum'dan bölgenin meşhur maden sularından getirebilirsiniz, bu maden suları meyve aromalı çeşitleri ve şık şişeleriyle güzel bir hediye alternatifi olabilir. Eğer sanata önem veriyor, el emeği hediyelikler arıyorsanız Gürcistan Batum'da biraz gezerek, birbirinden güzel yağlı boya tablolar satan dükkanlar ve pazarlar bulabilirsiniz.

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Gürcistan Batum'dan Ne Alınır? Gürcistan Batum’da Ucuz Olan Şeyler Neler, Hediye Giyecek, Yiyecek Olarak Ne Getirilir?
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