Gürcü hırsızlardan kepenk kopyalama yöntemi!

Fatih'te geçtiğimiz ay meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Tekstilci Adil A. 28 Temmuz günü iş yerine geldiğinde çelik kasanın açılmış olduğunu ve içindeki paraların alındığını gördü. Hemen polise haber verdi. Yapılan incelemelerde iş yerinin kapısında ve kepenginde herhangi ir zorlama görülmedi. İncelenen kamera görüntülerinde hırsızların ellerindeki kumanda ile kepengi açıp içeri girdikleri daha sonra da çelik kasayı yanlarında getirdikleri aletle açtıkları öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda kimlikleri belirlene şüphliler Alexandr D. ve Vladimir S. saklandıkları adreslerde gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 9 bin 175 dolar 660 Euro ve bin 875 lira ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 2 Gürcistanlı şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin kepenk kumandasını devre dışı bırakıp kopyaladıkları öğrenildi.