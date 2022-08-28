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Giriş Tarihi: 28.8.2022 11:16 Son Güncelleme: 28.8.2022 11:21

Gürcü hırsızlardan kepenk kopyalama yöntemi!

İstanbul Fatih’te bir tekstil atölyesine kepenk kumandasını kopyalayıp giren Gürcü hırsızlar içerideki çelik kasayı da açtılar. Kasadan yaklaşık 200 bin lira çalan hırsızlar Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları ise kameralara yansıdı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Gürcü hırsızlardan kepenk kopyalama yöntemi!

Fatih'te geçtiğimiz ay meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Tekstilci Adil A. 28 Temmuz günü iş yerine geldiğinde çelik kasanın açılmış olduğunu ve içindeki paraların alındığını gördü. Hemen polise haber verdi. Yapılan incelemelerde iş yerinin kapısında ve kepenginde herhangi ir zorlama görülmedi. İncelenen kamera görüntülerinde hırsızların ellerindeki kumanda ile kepengi açıp içeri girdikleri daha sonra da çelik kasayı yanlarında getirdikleri aletle açtıkları öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda kimlikleri belirlene şüphliler Alexandr D. ve Vladimir S. saklandıkları adreslerde gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 9 bin 175 dolar 660 Euro ve bin 875 lira ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 2 Gürcistanlı şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin kepenk kumandasını devre dışı bırakıp kopyaladıkları öğrenildi.

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Gürcü hırsızlardan kepenk kopyalama yöntemi!
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