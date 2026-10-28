Gurmeler seçti, Türkiye listeye damga vurdu: işte dünyanın en iyi 50 çikolatalı lezzeti!

1. Kladdkaka | İsveç | 4.4

Listenin galibi İsveç tatlısı Kladdkaka oldu.

Bu klasik İsveç lezzeti, yumurta, kakao (veya çikolata), tereyağı, şeker ve undan oluşur. Pişirme sırasında kekin ortası her zaman nemli kalmalı, dış katmanı ise ince ve çıtır bir kaplamaya dönüşmelidir. Kek son derece yoğun ve genellikle acı çikolata bakımından zengin olduğu için, genellikle ince bir pudra şekeri tabakasıyla kaplanır ve geleneksel olarak yanında bir top dondurma veya krem şanti ile servis edilir. İsveç'in en sevilen tatlılarından biridir ve genellikle geleneksel bir İsveç kahve molası olan fika sırasında tüketilir.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör