Gurmeler seçti, Türkiye listeye damga vurdu: işte dünyanın en iyi 50 çikolatalı lezzeti!

Dünyanın dört bir yanından gelen çikolata kokuları bu listede buluştu! TasteAtlas'ın gurmelerle birlikte hazırladığı 50 maddelik lezzet haritası, tatlı tutkunlarını heyecanlandıran bir sürprize imza attı. Türkiye'den gelen bir lezzetin de dünya devleriyle yarıştığı listede zirvenin sahibi ise çikolata severlerin ilgisini hemen üzerine çekti.
50. Reform torta | Sırbistan | 3.8
48. Cruffin | Melbourne, Avustralya | 3.8
47. Amandine | Romanya | 3.8
46. Fudge Pie | Tennessee, Amerika Birleşik Devletleri | 3.8
45. Blackout Cake | New York Amerika Birleşik Devletleri | 3.8
44. Champorado | Filipinler | 3.8
43. Torta Savoia | İtalya | 3.9
42. Mađarica | Hırvatistan | 3.9
41. Chocolate Fondue | ABD | 3.9
40. Cheesecake Brownies | ABD | 3.9
39. Lamington | Avustralya | 3.9
38. Zserbó | Macaristan | 3.9
37. Pască | Romanya | 3.9
36. La dame blanche | Belçika | 3.9
35. Chocolate completo | Kolombiya | 3.9
34. Dobostorta | Macaristan | 4.0
33. Baci di Alassio | İtalya | 4.0
32. Supangle | Türkiye | 4.0
Supangle, kökeni Fransız mutfağına dayansa da bugünkü kıvamı ve sunumuyla Türk mutfağına (özellikle geleneksel pastane kültürüne) ait bir tatlıdır.
İsmi Fransızca "soupe anglaise" (İngiliz çorbası) ifadesinden gelmektedir.
31. Schwarzwälder Kirschtorte | Almanya | 4.0
30. Torta Setteveli | İtalya | 4.0
29. Sacher-Torte | Avusturya | 4.0
28. Ptichye moloko | Rusya | 4.0
27. Profiteroles | Fransa | 4.0
26. Torta Tenerina | İtalya | 4.1
25. Millionaire's Shortbread | İskoçya | 4.1
24. Torta Garash | Bulgaristan | 4.1
23. Religieuse | Fransa | 4.1
22. Feteer meshaltet | Mısır | 4.1
21. Bolo de brigadeiro | Brezilya | 4.1
20. Baci di dama | İtalya | 4.1
19. Mousse au chocolat (Chocolate mousse) | Fransa | 4.1
18. Sorbetes | Filipinler | 4.1
17. Molten Chocolate Cake | ABD | 4.1
16. Buckeyes | ABD | 4.1
15. Salame di cioccolato | İtalya | 4.1
14. Chocotorta | Arjantin | 4.1
13. Gelato cioccolato | İtalya | 4.1
12. Chocolate Chip Cookie | ABD | 4.1
11. Torta Caprese | İtalya | 4.2
10. American Babka | ABD | 4.2
9. Brownies | ABD | 4.2
8. Pain au chocolat | Fransa | 4.2
7. Gaufre | Belçika | 4.2
6. Gelato al cioccolato fondente | İtalya | 4.2
5. Brownie Sundae | ABD | 4.2
4. Tartufo di Pizzo | İtalya | 4.2
3. Liège Waffle | Belçika | 4.3
2. Soufflé au chocolat | Fransa | 4.3
1. Kladdkaka | İsveç | 4.4
Listenin galibi İsveç tatlısı Kladdkaka oldu.
Bu klasik İsveç lezzeti, yumurta, kakao (veya çikolata), tereyağı, şeker ve undan oluşur. Pişirme sırasında kekin ortası her zaman nemli kalmalı, dış katmanı ise ince ve çıtır bir kaplamaya dönüşmelidir. Kek son derece yoğun ve genellikle acı çikolata bakımından zengin olduğu için, genellikle ince bir pudra şekeri tabakasıyla kaplanır ve geleneksel olarak yanında bir top dondurma veya krem şanti ile servis edilir. İsveç'in en sevilen tatlılarından biridir ve genellikle geleneksel bir İsveç kahve molası olan fika sırasında tüketilir.