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Giriş Tarihi: 28.10.2026 12:40

Gurmeler seçti, Türkiye listeye damga vurdu: işte dünyanın en iyi 50 çikolatalı lezzeti!

Dünyanın en lezzetli çikolatalı tatlıları açıklandı! Çikolata tutkunlarının hayranlıkla tükettiği birbirinden özel tariflerin yer aldığı küresel listede, Türkiye'den gelen o eşsiz lezzet de zirveyi zorladı. Üstelik listenin zirvesine damga vuran tatlı, çikolata severleri adeta ekran başına kilitleyecek türden.

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Gurmeler seçti, Türkiye listeye damga vurdu: işte dünyanın en iyi 50 çikolatalı lezzeti!
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Dünyanın dört bir yanından gelen çikolata kokuları bu listede buluştu! TasteAtlas'ın gurmelerle birlikte hazırladığı 50 maddelik lezzet haritası, tatlı tutkunlarını heyecanlandıran bir sürprize imza attı. Türkiye'den gelen bir lezzetin de dünya devleriyle yarıştığı listede zirvenin sahibi ise çikolata severlerin ilgisini hemen üzerine çekti.

Gurmeler seçti, Türkiye listeye damga vurdu: işte dünyanın en iyi 50 çikolatalı lezzeti!

50. Reform torta | Sırbistan | 3.8

Gurmeler seçti, Türkiye listeye damga vurdu: işte dünyanın en iyi 50 çikolatalı lezzeti!

49. Bossche bol | Hollanda | 3.8

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Gurmeler seçti, Türkiye listeye damga vurdu: işte dünyanın en iyi 50 çikolatalı lezzeti!

48. Cruffin | Melbourne, Avustralya | 3.8

Gurmeler seçti, Türkiye listeye damga vurdu: işte dünyanın en iyi 50 çikolatalı lezzeti!

47. Amandine | Romanya | 3.8

Gurmeler seçti, Türkiye listeye damga vurdu: işte dünyanın en iyi 50 çikolatalı lezzeti!

46. Fudge Pie | Tennessee, Amerika Birleşik Devletleri | 3.8

Gurmeler seçti, Türkiye listeye damga vurdu: işte dünyanın en iyi 50 çikolatalı lezzeti!

45. Blackout Cake | New York Amerika Birleşik Devletleri | 3.8

Gurmeler seçti, Türkiye listeye damga vurdu: işte dünyanın en iyi 50 çikolatalı lezzeti!

44. Champorado | Filipinler | 3.8

Gurmeler seçti, Türkiye listeye damga vurdu: işte dünyanın en iyi 50 çikolatalı lezzeti!

43. Torta Savoia | İtalya | 3.9

Gurmeler seçti, Türkiye listeye damga vurdu: işte dünyanın en iyi 50 çikolatalı lezzeti!

42. Mađarica | Hırvatistan | 3.9

Gurmeler seçti, Türkiye listeye damga vurdu: işte dünyanın en iyi 50 çikolatalı lezzeti!

41. Chocolate Fondue | ABD | 3.9

Gurmeler seçti, Türkiye listeye damga vurdu: işte dünyanın en iyi 50 çikolatalı lezzeti!

40. Cheesecake Brownies | ABD | 3.9

Gurmeler seçti, Türkiye listeye damga vurdu: işte dünyanın en iyi 50 çikolatalı lezzeti!

39. Lamington | Avustralya | 3.9

Gurmeler seçti, Türkiye listeye damga vurdu: işte dünyanın en iyi 50 çikolatalı lezzeti!

38. Zserbó | Macaristan | 3.9

Gurmeler seçti, Türkiye listeye damga vurdu: işte dünyanın en iyi 50 çikolatalı lezzeti!

37. Pască | Romanya | 3.9

Gurmeler seçti, Türkiye listeye damga vurdu: işte dünyanın en iyi 50 çikolatalı lezzeti!

36. La dame blanche | Belçika | 3.9

Gurmeler seçti, Türkiye listeye damga vurdu: işte dünyanın en iyi 50 çikolatalı lezzeti!

35. Chocolate completo | Kolombiya | 3.9

Gurmeler seçti, Türkiye listeye damga vurdu: işte dünyanın en iyi 50 çikolatalı lezzeti!

34. Dobostorta | Macaristan | 4.0

Gurmeler seçti, Türkiye listeye damga vurdu: işte dünyanın en iyi 50 çikolatalı lezzeti!

33. Baci di Alassio | İtalya | 4.0

Gurmeler seçti, Türkiye listeye damga vurdu: işte dünyanın en iyi 50 çikolatalı lezzeti!

32. Supangle | Türkiye | 4.0

Supangle, kökeni Fransız mutfağına dayansa da bugünkü kıvamı ve sunumuyla Türk mutfağına (özellikle geleneksel pastane kültürüne) ait bir tatlıdır.

İsmi Fransızca "soupe anglaise" (İngiliz çorbası) ifadesinden gelmektedir.

Gurmeler seçti, Türkiye listeye damga vurdu: işte dünyanın en iyi 50 çikolatalı lezzeti!

31. Schwarzwälder Kirschtorte | Almanya | 4.0

Gurmeler seçti, Türkiye listeye damga vurdu: işte dünyanın en iyi 50 çikolatalı lezzeti!

30. Torta Setteveli | İtalya | 4.0

Gurmeler seçti, Türkiye listeye damga vurdu: işte dünyanın en iyi 50 çikolatalı lezzeti!

29. Sacher-Torte | Avusturya | 4.0

Gurmeler seçti, Türkiye listeye damga vurdu: işte dünyanın en iyi 50 çikolatalı lezzeti!

28. Ptichye moloko | Rusya | 4.0

Gurmeler seçti, Türkiye listeye damga vurdu: işte dünyanın en iyi 50 çikolatalı lezzeti!

27. Profiteroles | Fransa | 4.0

Gurmeler seçti, Türkiye listeye damga vurdu: işte dünyanın en iyi 50 çikolatalı lezzeti!

26. Torta Tenerina | İtalya | 4.1

Gurmeler seçti, Türkiye listeye damga vurdu: işte dünyanın en iyi 50 çikolatalı lezzeti!

25. Millionaire's Shortbread | İskoçya | 4.1

Gurmeler seçti, Türkiye listeye damga vurdu: işte dünyanın en iyi 50 çikolatalı lezzeti!

24. Torta Garash | Bulgaristan | 4.1

Gurmeler seçti, Türkiye listeye damga vurdu: işte dünyanın en iyi 50 çikolatalı lezzeti!

23. Religieuse | Fransa | 4.1

Gurmeler seçti, Türkiye listeye damga vurdu: işte dünyanın en iyi 50 çikolatalı lezzeti!

22. Feteer meshaltet | Mısır | 4.1

Gurmeler seçti, Türkiye listeye damga vurdu: işte dünyanın en iyi 50 çikolatalı lezzeti!

21. Bolo de brigadeiro | Brezilya | 4.1

Gurmeler seçti, Türkiye listeye damga vurdu: işte dünyanın en iyi 50 çikolatalı lezzeti!

20. Baci di dama | İtalya | 4.1

Gurmeler seçti, Türkiye listeye damga vurdu: işte dünyanın en iyi 50 çikolatalı lezzeti!

19. Mousse au chocolat (Chocolate mousse) | Fransa | 4.1

Gurmeler seçti, Türkiye listeye damga vurdu: işte dünyanın en iyi 50 çikolatalı lezzeti!

18. Sorbetes | Filipinler | 4.1

Gurmeler seçti, Türkiye listeye damga vurdu: işte dünyanın en iyi 50 çikolatalı lezzeti!

17. Molten Chocolate Cake | ABD | 4.1

Gurmeler seçti, Türkiye listeye damga vurdu: işte dünyanın en iyi 50 çikolatalı lezzeti!

16. Buckeyes | ABD | 4.1

Gurmeler seçti, Türkiye listeye damga vurdu: işte dünyanın en iyi 50 çikolatalı lezzeti!

15. Salame di cioccolato | İtalya | 4.1

Gurmeler seçti, Türkiye listeye damga vurdu: işte dünyanın en iyi 50 çikolatalı lezzeti!

14. Chocotorta | Arjantin | 4.1

Gurmeler seçti, Türkiye listeye damga vurdu: işte dünyanın en iyi 50 çikolatalı lezzeti!

13. Gelato cioccolato | İtalya | 4.1

Gurmeler seçti, Türkiye listeye damga vurdu: işte dünyanın en iyi 50 çikolatalı lezzeti!

12. Chocolate Chip Cookie | ABD | 4.1

Gurmeler seçti, Türkiye listeye damga vurdu: işte dünyanın en iyi 50 çikolatalı lezzeti!

11. Torta Caprese | İtalya | 4.2

Gurmeler seçti, Türkiye listeye damga vurdu: işte dünyanın en iyi 50 çikolatalı lezzeti!

10. American Babka | ABD | 4.2

Gurmeler seçti, Türkiye listeye damga vurdu: işte dünyanın en iyi 50 çikolatalı lezzeti!

9. Brownies | ABD | 4.2

Gurmeler seçti, Türkiye listeye damga vurdu: işte dünyanın en iyi 50 çikolatalı lezzeti!

8. Pain au chocolat | Fransa | 4.2

Gurmeler seçti, Türkiye listeye damga vurdu: işte dünyanın en iyi 50 çikolatalı lezzeti!

7. Gaufre | Belçika | 4.2

Gurmeler seçti, Türkiye listeye damga vurdu: işte dünyanın en iyi 50 çikolatalı lezzeti!

6. Gelato al cioccolato fondente | İtalya | 4.2

Gurmeler seçti, Türkiye listeye damga vurdu: işte dünyanın en iyi 50 çikolatalı lezzeti!

5. Brownie Sundae | ABD | 4.2

Gurmeler seçti, Türkiye listeye damga vurdu: işte dünyanın en iyi 50 çikolatalı lezzeti!

4. Tartufo di Pizzo | İtalya | 4.2

Gurmeler seçti, Türkiye listeye damga vurdu: işte dünyanın en iyi 50 çikolatalı lezzeti!

3. Liège Waffle | Belçika | 4.3

Gurmeler seçti, Türkiye listeye damga vurdu: işte dünyanın en iyi 50 çikolatalı lezzeti!

2. Soufflé au chocolat | Fransa | 4.3

Gurmeler seçti, Türkiye listeye damga vurdu: işte dünyanın en iyi 50 çikolatalı lezzeti!

1. Kladdkaka | İsveç | 4.4

Listenin galibi İsveç tatlısı Kladdkaka oldu.

Bu klasik İsveç lezzeti, yumurta, kakao (veya çikolata), tereyağı, şeker ve undan oluşur. Pişirme sırasında kekin ortası her zaman nemli kalmalı, dış katmanı ise ince ve çıtır bir kaplamaya dönüşmelidir. Kek son derece yoğun ve genellikle acı çikolata bakımından zengin olduğu için, genellikle ince bir pudra şekeri tabakasıyla kaplanır ve geleneksel olarak yanında bir top dondurma veya krem şanti ile servis edilir. İsveç'in en sevilen tatlılarından biridir ve genellikle geleneksel bir İsveç kahve molası olan fika sırasında tüketilir.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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