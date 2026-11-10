Gurmelerin listesinde Türk rüzgarı esti gürledi! TasteAtlas dünyanın en iyi 50 mutfağını sıraladı: Bakın Türkiye kaçıncı sırada

2026 yılında listeler, dünyanın dört bir yanından kullanıcıların ve gastronomi uzmanlarının oyları doğrultusunda yeniden güncellendi.
Peki, Türk mutfağı dünyanın en iyileri arasına kaçıncı sıradan girdi? İşte merak edilen sıralama…
GÖNÜLLERDE BİRİNCİ SIRADA
Türk mutfağı, bu sıralamada 4.49'lik bir puanla 7. sırada yerini aldı. 2025'in sonunda yapılan listede de 4.50 'lik puanla 6. sırada yerini almıştı.
TasteAtlas, Türk Mutfağı'nın denenmesi gereken lezzetlerini de şu şekilde sıraladı:
TÜRK MUTFAĞININ VAZGEÇİLMEZLERİ
Kahvaltı (4.9)
Antep Fıstığı (4.7)
Piliç Topkapı (4.7)
Tombik Döner (4.6)
Kalamar Tava (4.6)
7. TÜRKİYE
Türk mutfağı hem Doğu hem Batı'nın etkilerini harmanlayan eşsiz yemekleriyle tanınır.
Kebabından baklavasına, zeytinyağlılarından çorbalarına kadar Türk mutfağı, dünya çapında bir saygınlığa sahiptir.
Aynı zamanda, Türk mutfağının baharat kullanımı, yemeklerin benzersiz tatlarının ortaya çıkmasına yardımcı olan önemli bir unsurdur.
6. JAPONYA
Japon mutfağı, taze malzemeleri, dengeli lezzetleri ve özenli sunumlarıyla dünya gastronomisinin en dikkat çekici mutfakları arasında yer alıyor. Suşiden ramene, tempuradan geleneksel noodle çeşitlerine kadar uzanan zengin yemek kültürü, hem sadeliği hem de kendine özgü tatlarıyla damaklarda iz bırakıyor.
5.İSPANYA
2025'te 4. sırada bulunan İspanya mutfağı, bu yıl 5. sıraya geriledi.
İspanyol mutfağının çok kültürlü yapısı, özellikle Akdeniz bölgesinin taze malzemelerini öne çıkararak her damağa hitap eder.
4. PORTEKİZ
Denizle iç içe geçmiş bir geleneksel mutfak kültürüne sahip olan Portekiz, özellikle deniz ürünleriyle meşhurdur.
Portekiz mutfağı, Akdeniz etkilerini taşırken, aynı zamanda koloniyel geçmişinden gelen tropikal tatlar ve baharatlarla da zenginleşmiştir.
3. PERU
Peru mutfağı, yerli geleneklerle İspanyol, Afrika ve Asya mutfaklarının etkilerini bir araya getiren zengin bir yemek kültürüne sahip. Ceviche, lomo saltado ve ají de gallina gibi kendine özgü lezzetleriyle öne çıkan bu mutfak, farklı malzemeleri ve cesur tat uyumlarıyla dünya gastronomisinde dikkat çekiyor.
2. YUNANİSTAN
2025 yılında yayınlanan listede 1. sırada olan Yunanistan, bu yıl 2. sıraya geriledi.
1. İTALYA
İtalya, uzun zamandır dünya mutfakları arasında zirveye yakın bir konumda yer alıyordu. TasteAtlas'ın 2025 sıralamasında ikinci sırada yer alan İtalya, bu sıralamada 1. sıraya yerleşti.