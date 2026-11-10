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Giriş Tarihi: 10.11.2026 17:05

Gurmelerin listesinde Türk rüzgarı esti gürledi! TasteAtlas dünyanın en iyi 50 mutfağını sıraladı: Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Gastronomi dünyasının en popüler platformlarından TasteAtlas, 2026 yılına ilişkin "Dünyanın En İyi 50 Mutfağı" listesini yayımladı. Dünyanın dört bir yanından kullanıcıların oylarıyla şekillenen sıralamada, farklı ülkelerin mutfakları lezzetleriyle yarıştı. Peki, zengin yemek kültürüyle öne çıkan Türkiye listede kaçıncı sırada yer aldı?

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MERVE AYKAŞ MERVE AYKAŞ Yaşam
Gurmelerin listesinde Türk rüzgarı esti gürledi! TasteAtlas dünyanın en iyi 50 mutfağını sıraladı: Bakın Türkiye kaçıncı sırada
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Dünya mutfaklarını keşfetmeyi ve tanıtmayı amaçlayan TasteAtlas, hazırladığı kapsamlı gastronomi listeleriyle dünya genelinde ilgi görmeye devam ediyor.

Gurmelerin listesinde Türk rüzgarı esti gürledi! TasteAtlas dünyanın en iyi 50 mutfağını sıraladı: Bakın Türkiye kaçıncı sırada

2026 yılında listeler, dünyanın dört bir yanından kullanıcıların ve gastronomi uzmanlarının oyları doğrultusunda yeniden güncellendi.

Gurmelerin listesinde Türk rüzgarı esti gürledi! TasteAtlas dünyanın en iyi 50 mutfağını sıraladı: Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Elde edilen veriler doğrultusunda, 2025 yılının sonunda açıklanan "Dünyanın En İyi 50 Mutfağı" listesi yeniden güncellendi. İşte listedeki ilk 7 yemek ve Türkiye'nin sıralamadaki konumu...

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Gurmelerin listesinde Türk rüzgarı esti gürledi! TasteAtlas dünyanın en iyi 50 mutfağını sıraladı: Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Peki, Türk mutfağı dünyanın en iyileri arasına kaçıncı sıradan girdi? İşte merak edilen sıralama…

Gurmelerin listesinde Türk rüzgarı esti gürledi! TasteAtlas dünyanın en iyi 50 mutfağını sıraladı: Bakın Türkiye kaçıncı sırada

GÖNÜLLERDE BİRİNCİ SIRADA

Türk mutfağı, bu sıralamada 4.49'lik bir puanla 7. sırada yerini aldı. 2025'in sonunda yapılan listede de 4.50 'lik puanla 6. sırada yerini almıştı.

Gurmelerin listesinde Türk rüzgarı esti gürledi! TasteAtlas dünyanın en iyi 50 mutfağını sıraladı: Bakın Türkiye kaçıncı sırada

TasteAtlas, Türk Mutfağı'nın denenmesi gereken lezzetlerini de şu şekilde sıraladı:

Gurmelerin listesinde Türk rüzgarı esti gürledi! TasteAtlas dünyanın en iyi 50 mutfağını sıraladı: Bakın Türkiye kaçıncı sırada

TÜRK MUTFAĞININ VAZGEÇİLMEZLERİ

Kahvaltı (4.9)

Antep Fıstığı (4.7)

Piliç Topkapı (4.7)

Tombik Döner (4.6)

Kalamar Tava (4.6)

Gurmelerin listesinde Türk rüzgarı esti gürledi! TasteAtlas dünyanın en iyi 50 mutfağını sıraladı: Bakın Türkiye kaçıncı sırada

7. TÜRKİYE

Türk mutfağı hem Doğu hem Batı'nın etkilerini harmanlayan eşsiz yemekleriyle tanınır.

Gurmelerin listesinde Türk rüzgarı esti gürledi! TasteAtlas dünyanın en iyi 50 mutfağını sıraladı: Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Kebabından baklavasına, zeytinyağlılarından çorbalarına kadar Türk mutfağı, dünya çapında bir saygınlığa sahiptir.

Gurmelerin listesinde Türk rüzgarı esti gürledi! TasteAtlas dünyanın en iyi 50 mutfağını sıraladı: Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Aynı zamanda, Türk mutfağının baharat kullanımı, yemeklerin benzersiz tatlarının ortaya çıkmasına yardımcı olan önemli bir unsurdur.

Gurmelerin listesinde Türk rüzgarı esti gürledi! TasteAtlas dünyanın en iyi 50 mutfağını sıraladı: Bakın Türkiye kaçıncı sırada

6. JAPONYA

Japon mutfağı, taze malzemeleri, dengeli lezzetleri ve özenli sunumlarıyla dünya gastronomisinin en dikkat çekici mutfakları arasında yer alıyor. Suşiden ramene, tempuradan geleneksel noodle çeşitlerine kadar uzanan zengin yemek kültürü, hem sadeliği hem de kendine özgü tatlarıyla damaklarda iz bırakıyor.

Gurmelerin listesinde Türk rüzgarı esti gürledi! TasteAtlas dünyanın en iyi 50 mutfağını sıraladı: Bakın Türkiye kaçıncı sırada

5.İSPANYA

2025'te 4. sırada bulunan İspanya mutfağı, bu yıl 5. sıraya geriledi.

Gurmelerin listesinde Türk rüzgarı esti gürledi! TasteAtlas dünyanın en iyi 50 mutfağını sıraladı: Bakın Türkiye kaçıncı sırada

İspanyol mutfağının çok kültürlü yapısı, özellikle Akdeniz bölgesinin taze malzemelerini öne çıkararak her damağa hitap eder.

Gurmelerin listesinde Türk rüzgarı esti gürledi! TasteAtlas dünyanın en iyi 50 mutfağını sıraladı: Bakın Türkiye kaçıncı sırada

4. PORTEKİZ

Denizle iç içe geçmiş bir geleneksel mutfak kültürüne sahip olan Portekiz, özellikle deniz ürünleriyle meşhurdur.

Gurmelerin listesinde Türk rüzgarı esti gürledi! TasteAtlas dünyanın en iyi 50 mutfağını sıraladı: Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Portekiz mutfağı, Akdeniz etkilerini taşırken, aynı zamanda koloniyel geçmişinden gelen tropikal tatlar ve baharatlarla da zenginleşmiştir.

Gurmelerin listesinde Türk rüzgarı esti gürledi! TasteAtlas dünyanın en iyi 50 mutfağını sıraladı: Bakın Türkiye kaçıncı sırada

3. PERU

Peru mutfağı, yerli geleneklerle İspanyol, Afrika ve Asya mutfaklarının etkilerini bir araya getiren zengin bir yemek kültürüne sahip. Ceviche, lomo saltado ve ají de gallina gibi kendine özgü lezzetleriyle öne çıkan bu mutfak, farklı malzemeleri ve cesur tat uyumlarıyla dünya gastronomisinde dikkat çekiyor.

Gurmelerin listesinde Türk rüzgarı esti gürledi! TasteAtlas dünyanın en iyi 50 mutfağını sıraladı: Bakın Türkiye kaçıncı sırada

2. YUNANİSTAN

2025 yılında yayınlanan listede 1. sırada olan Yunanistan, bu yıl 2. sıraya geriledi.

Gurmelerin listesinde Türk rüzgarı esti gürledi! TasteAtlas dünyanın en iyi 50 mutfağını sıraladı: Bakın Türkiye kaçıncı sırada

1. İTALYA

İtalya, uzun zamandır dünya mutfakları arasında zirveye yakın bir konumda yer alıyordu. TasteAtlas'ın 2025 sıralamasında ikinci sırada yer alan İtalya, bu sıralamada 1. sıraya yerleşti.

Gurmelerin listesinde Türk rüzgarı esti gürledi! TasteAtlas dünyanın en iyi 50 mutfağını sıraladı: Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Bölgesel yemekleriyle bilinen İtalyan mutfağı; Napoli'nin orjinal pizza margaritası, Roma'nın kararmış fırın tavukları ile oldukça ünlüdür.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör

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Gurmelerin listesinde Türk rüzgarı esti gürledi! TasteAtlas dünyanın en iyi 50 mutfağını sıraladı: Bakın Türkiye kaçıncı sırada
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