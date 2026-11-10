Gurmelerin listesinde Türk rüzgarı esti gürledi! TasteAtlas dünyanın en iyi 50 mutfağını sıraladı: Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Peru mutfağı, yerli geleneklerle İspanyol, Afrika ve Asya mutfaklarının etkilerini bir araya getiren zengin bir yemek kültürüne sahip. Ceviche, lomo saltado ve ají de gallina gibi kendine özgü lezzetleriyle öne çıkan bu mutfak, farklı malzemeleri ve cesur tat uyumlarıyla dünya gastronomisinde dikkat çekiyor.