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Giriş Tarihi: 30.10.2024 18:01 Son Güncelleme: 30.10.2024 18:10

Kırşehir Onur Ünser'e ağladı: İşten çıkıp eve giderken trafik kazası geçirmişti...

Kırşehir’de mesai sonrası evine giderken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 26 yaşındaki güvenlik görevlisi Onur Ünser toprağa verildi. Genç yaşta hayatını kaybeden Ünser'in cenazesinde ekip arkadaşları göz yaşlarına hakim olamadı.

CANSU KILINÇ CANSU KILINÇ
Kırşehir Onur Ünser’e ağladı: İşten çıkıp eve giderken trafik kazası geçirmişti...

Kırşehir'in Mucur ilçesinde öğrenci yurdunda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Onur Ünser (26), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç adam Sanayi Caminde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları içinde toprağa verildi.

6 ay önce KYK yurdunda güvenlik görevlisi olarak işe giren Ünser'in tabutunu omuzlayan arkadaşları "Daha çok gençti ve çok iyi bir insandı haberi alınca şok olduk, hala inanamıyoruz ,ölüm ona yakışmadı "sözlerini kullandı.

Genç yaşta hayata veda eden Ünser, Kümbetaltı Mezarlığı'nda gözyaşları ile toprağa verildi.

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Kırşehir Onur Ünser'e ağladı: İşten çıkıp eve giderken trafik kazası geçirmişti...
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