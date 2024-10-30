Kırşehir Onur Ünser’e ağladı: İşten çıkıp eve giderken trafik kazası geçirmişti...

Kırşehir'in Mucur ilçesinde öğrenci yurdunda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Onur Ünser (26), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç adam Sanayi Caminde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları içinde toprağa verildi.

6 ay önce KYK yurdunda güvenlik görevlisi olarak işe giren Ünser'in tabutunu omuzlayan arkadaşları "Daha çok gençti ve çok iyi bir insandı haberi alınca şok olduk, hala inanamıyoruz ,ölüm ona yakışmadı "sözlerini kullandı.

Genç yaşta hayata veda eden Ünser, Kümbetaltı Mezarlığı'nda gözyaşları ile toprağa verildi.