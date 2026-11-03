Güvercin kümesi ve peynir bidonlarından kilolarca uyuşturucu çıktı: 21 şüpheli tutuklandı

PEYNİR BİDONLARINA UYUŞTURUCU SAKLAMIŞLAR

Ekiplerin çalışmalarında, uyuşturucu sevkiyatı yapan şüphelilerin maddeleri araçların gizli bölmelerine ve peynir bidonlarına saklayarak kente getirmeye çalıştıkları belirlendi. Ayrıca kentte bulunan bir güvercin kümesinin de uyuşturucu maddelerin saklanması amacıyla kullanıldığı tespit edildi.

Güvercin kümesi ve peynir bidonları incelendi! Uyuşturucu maddeleri ele geçirildi: 21 tutuklama | Video