Güvercin kümesi ve peynir bidonlarından kilolarca uyuşturucu çıktı: 21 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesi, gençlerin uyuşturucudan korunması amacıyla 11 ilçede çalışmalarını sürdürdü. Son 2 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda, 44'ü uyuşturucu madde satıcısı olmak üzere toplam 195 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
PEYNİR BİDONLARINA UYUŞTURUCU SAKLAMIŞLAR
Ekiplerin çalışmalarında, uyuşturucu sevkiyatı yapan şüphelilerin maddeleri araçların gizli bölmelerine ve peynir bidonlarına saklayarak kente getirmeye çalıştıkları belirlendi. Ayrıca kentte bulunan bir güvercin kümesinin de uyuşturucu maddelerin saklanması amacıyla kullanıldığı tespit edildi.
Güvercin kümesi ve peynir bidonları incelendi! Uyuşturucu maddeleri ele geçirildi: 21 tutuklama | Video
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan işlem yapılan 21'i çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Araçların gizli bölmelerine, peynir bidonlarına gizleseler de güvercin kümeslerinde saklasalar da zehrin izini sürmeye, zehir tacirlerine geçit vermemeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın desteği ve duyarlı ihbarlarıyla uyuşturucuyla mücadelemiz, sıfır tolerans anlayışıyla kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.