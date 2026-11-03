Haberler Yaşam Haberleri Güvercin kümesi ve peynir bidonlarından kilolarca uyuşturucu çıktı: 21 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 03.11.2026 11:38 Son Güncelleme: 03.11.2026 11:39

Güvercin kümesi ve peynir bidonlarından kilolarca uyuşturucu çıktı: 21 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ’da 11 ilçede düzenlenen operasyonlarda güvercin kümesi ile peynir bidonlarına gizlenmiş çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 21 kişi tutuklandı.

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Güvercin kümesi ve peynir bidonlarından kilolarca uyuşturucu çıktı: 21 şüpheli tutuklandı
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesi, gençlerin uyuşturucudan korunması amacıyla 11 ilçede çalışmalarını sürdürdü. Son 2 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda, 44'ü uyuşturucu madde satıcısı olmak üzere toplam 195 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

PEYNİR BİDONLARINA UYUŞTURUCU SAKLAMIŞLAR

Ekiplerin çalışmalarında, uyuşturucu sevkiyatı yapan şüphelilerin maddeleri araçların gizli bölmelerine ve peynir bidonlarına saklayarak kente getirmeye çalıştıkları belirlendi. Ayrıca kentte bulunan bir güvercin kümesinin de uyuşturucu maddelerin saklanması amacıyla kullanıldığı tespit edildi.

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BİNLERCE UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 3 kilo 78 gram çeşitli uyuşturucu madde, 14 bin 495 sentetik ecza hap, 17 bin 496 kullanımlık uyuşturucu madde emdirilmiş materyal, 2 tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 111 bin 135 lira ele geçirildi.

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2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan işlem yapılan 21'i çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Araçların gizli bölmelerine, peynir bidonlarına gizleseler de güvercin kümeslerinde saklasalar da zehrin izini sürmeye, zehir tacirlerine geçit vermemeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın desteği ve duyarlı ihbarlarıyla uyuşturucuyla mücadelemiz, sıfır tolerans anlayışıyla kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#TEKİRDAĞ

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Güvercin kümesi ve peynir bidonlarından kilolarca uyuşturucu çıktı: 21 şüpheli tutuklandı
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