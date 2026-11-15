Güzellik baskısına karşı küresel buluşma

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) ile T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen 7. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi, 21-22 Kasım'da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Bu yıl "Kurgulanmış Güzellikler" temasına odaklanan zirvede 14 ülkeden 27 konuşmacıyı bir araya gelecek. Uluslararası uzmanlar, akademisyenler, politika yapıcılar ve sivil toplum temsilcileri; güzellik standartlarının eğitimden istihdama, toplumsal görünürlükten öz saygıya kadar uzanan etkilerini değerlendirecek. Güzellik dayatmasının psikolojik şiddetle ilişkisi ve kadınların kendileri hakkında karar verme özgürlüğüne etkisi tartışılacak. Program, "Yetersizlik Hissi: Güzelliğin Psikolojik Yükü" panelinin ardından zirve sonuç bildirgesinin ilanıyla tamamlanacak. Kadınların bedenleri ve kimlikleri üzerinde kurulan güzellik baskısını sorgulamayı ve daha adil bir toplumsal anlayışa katkı sunmayı amaçlayan zirve için kayıt başvurusuna kadinveadaletzirvesi.org adresinden ulaşılabilecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör