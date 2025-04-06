Güzellik merkezinde şok görüntü: Yaşlı çift öyle şeyler yaptı ki izleyenler inanamadı!

Normalde saat 20.00'de iş yerimizi kapatıyoruz, yaşlı çift de 20.50'de gelip çiçekleri hem kontrol edip hem de kedi maması bırakıyor. Yanlış hatırlamıyorsam saat 21.50 gibi de eşi geliyor ve kadının ayırdığı çiçekleri alıp arkasına bile bakmadan gidiyor. Bunu planlayarak yaptılar zaten. Kendileri gelip isteselerdi, rica etselerdi biz onlara verirdik. Böyle bir durum içerisinde bulunmalarına gerek yoktu. Bugün çiçeğimizi çalan, yarın başka eşyalarımızı da çalabilir. Camı kırıp içeri girip cihazlarımızı da çalabilirler" ifadelerini kullandı.