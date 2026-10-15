Güzellik uğruna hayatı karardı! Uzmanlar uyardı: ‘O madde dünyadaki en güçlü zehir’

'İŞLEMDEN 3 GÜN SONRA ŞİKAYETLERİM BAŞLADI'

Botoks işlemini daha önce çalıştığı klinik grubunda tanıştığı bir doktorun evinde yaptırdığını aktaran B.J., "Daha önce çalıştığım yerde bir doktorla tanıştım. Kendisi İstanbul'dan gelmişti ve yaklaşık 2 ay önce Antalya'da çalışmaya başlamıştı. Öncelikle birkaç seans saç mezoterapisi yaptırdım. Doktor, işlemleri evde de yapabileceğimizi söyledi. Hem saç mezoterapisi hem de botoks yaptırdım. İşlemden 3 gün sonra göz kapağımda düşme, ses kısıklığı ve yutma güçlüğü başladı" dedi.

'BENİMLE AYNI SORUNLARI YAŞAYAN KADINLARI GÖRDÜM'

B.J., "Haberlerde benimle aynı sorunları yaşayan başka kadınlar olduğunu gördüm. Bunun üzerine acil servise başvurdum ve tedavime başlandı. Ben işlemi yapan doktora sordum. Bana yeni bir ürün firmasıyla anlaşma yaptıklarını söyledi. Kullanılan ürünlerin sahte olduğunu düşünüyorum. Sağlık Bakanlığı'nın bu ürünleri araştırmasını istiyorum" diye konuştu.

'MERDİVEN ALTI UYGULAMALARDA ÜRÜNLERİN ÇOĞU SAHTE'

AÜ Hastanesinden Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Babür Dora, "Botulinum toksini çok yaygın olarak kullanılıyor. Biz nörolojide de çok kullanıyoruz. Bu zehirlenmeleri, daha çok kozmetik amaçlı uygulama yaptıran kişilerde görüyoruz. Genellikle bu durum, uygulamayı yapan kişiyle ve kullanılan botulinum toksininin markasıyla ilgili. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış iki tane botulinum toksini var. Herhangi bir doktor bile şu anda eczaneye gidip botulinum toksini satın almak istediğinde alamıyor. Bu nedenle merdiven altı uygulamalarda kullanılan botulinum toksinlerinin çoğu sahte" dedi.