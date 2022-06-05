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Giriş Tarihi: 5.6.2022 16:30 Son Güncelleme: 5.6.2022 16:32

Hababam Sınıfı konusu ne, oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı filmi ne zaman, kaç yılında çekildi?

Hababam Sınıfı konusu ne, oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı filmi ne zaman, kaç yılında çekildi?

Televizyon ekranlarında bu akşam Türk sinema tarihinin efsane filmlerinden olan Hababam Sınıfı yayınlanacak. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosu ile döneminin başyapıtları arasında yer alan film, eğitici ve öğretici konusu ile dikkatleri çekiyor. Pek çok önemli ismin oyuncu kadrosunda yer aldığı Hababam Sınıfı nerede, ne zaman ve kaç yılında çekildi? İşte detaylar;

Türk sinema tarihinnin en komik filmleri arasında yer alan ve başrollerinde oldukça önemli isimlerin yer aldığı Hababam Sınıfı filmi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak.Ertem Eğilmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaristliğini Rıfat Ilgaz ve Umur Bugay yapmıştır. Dramatik komedi türünde olan Hababam Sınıfı nerede, ne zaman ve kaç yılında çekildi? Hababam Sınıfı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

HABABAM SINIFI FİLMİ KONUSU

Öğrencilik hayatları haylazlık ve tembellik üzerine kurulu olan bir sınıf dolusu matrak öğrencinin, Özel Çamlıca Lisesi'nde yaşadığı yer yer eğlenceli, yer yer de dokunaklı öyküleri anlatan film, Hababam Sınıfı serisinin ilk filmidir. Keskin zekaları sayesinde tüm öğretmenlerini avuçlarında oynatıp okul düzeni ve eğitim sistemini alaşağı eden bu birbirinden renkli karakterdeki öğrenciler hem okulun hem de sinemamızın en yaramaz sınıfı olma özelliğinde. Ancak bu hükümdarlık okula atanan yeni müdür muavinin gelişiyle sarsıldığında, Hababam Sınıfı daha önce hiç karşılaşmadığı türden bir disiplin anlayışına ve zekaya sahip olan Mahmut Hoca tarafından unutulmaz derslere tabi tutulur.

Hababam Sınıfı serisinin ilk filmi olan bu yapıt Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eseri Hababam Sınıfı romanından uyarlanmıştı.

HABABAM SINIFI NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı hikayesinin geçtiği, Özel Çamlıca Lisesi olarak filmde yer alan mekan aslında bir okul değil. Üsküdar'da Validebağ Korusu içerisinde bulunan Adile Sultan Kasrı film için mekan olarak kullanılmıştır.

HABABAM SINIFI OYUNCULARI

Münir Özkul,

Tarık Akan,

Adile Naşit,

Kemal Sunal,

Ayşen Gruda,

Şener Şen,

Halit Akçatepe,

Akil Öztuna,

Ergin Orbey,

Feridun Şavlı,

Muharrem Gürses,

Sıtkı Akçatepe,

Kemal Ergüvenç,

Aciz Cem Gürdap,

Ahmet Arıman,

Hayri Karabey,

Ergun Sözen,

Talat Dumanlı

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Hababam Sınıfı konusu ne, oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı filmi ne zaman, kaç yılında çekildi?
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