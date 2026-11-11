HABAŞ faciasından acı haber: Can kaybı sayısı yükseldi!

ACI HABER GELDİ

Durumu ağır olan yaralılardan Abdullah Kılınç'tan acı haber geldi. Edinilen bilgiye göre, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Abdullah Kılınç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kılınç'ın vefatı ile yaşanan felaketteki can kaybı 18'e yükseldi. Bu arada, yaralanan 6 işçinin tedavileri devam ediyor.

Öte yandan, kayıp işçi Barış Güney'le ilgili arama kurtarma çalışmalarının kapsamlı şekilde yürütüldüğü öğrenildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör