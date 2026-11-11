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Giriş Tarihi: 11.11.2026 11:45

HABAŞ faciasından acı haber: Can kaybı sayısı yükseldi!

HABAŞ Demir Çelik tesislerinde meydana gelen patlamada çok sayıda can kaybı meydana geldi. Hastaneye kaldırılan ve ağır yaralanan işçilerden Abdullah Kılınç'tan acı haber gelirken, can kaybı sayısı yükseldi.

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HABAŞ faciasından acı haber: Can kaybı sayısı yükseldi!
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Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik tesislerinde 9 Kasım pazartesi günü meydana gelen patlamada 17 işçi hayatını kaybetmiş, 15 işçi de yaralanmıştı.

ACI HABER GELDİ

Durumu ağır olan yaralılardan Abdullah Kılınç'tan acı haber geldi. Edinilen bilgiye göre, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Abdullah Kılınç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kılınç'ın vefatı ile yaşanan felaketteki can kaybı 18'e yükseldi. Bu arada, yaralanan 6 işçinin tedavileri devam ediyor.

Öte yandan, kayıp işçi Barış Güney'le ilgili arama kurtarma çalışmalarının kapsamlı şekilde yürütüldüğü öğrenildi.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İZMİR

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HABAŞ faciasından acı haber: Can kaybı sayısı yükseldi!
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