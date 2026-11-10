HABAŞ patlamasında hayatını kaybeden kuzenler son yolculuklarına uğurlandı

Evli olan Sığırtmaçoğlu ile evli ve ikiz kız çocukları babası Ersoy için Bozköy Mahallesi Bozköy Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, milletvekilleri, belediye başkanları, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası kuzenlerin Türk bayrağına sarılı tabutları, Bozköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Acılı aileler ve yakınları tabutların başında gözyaşlarına hâkim olamadı.