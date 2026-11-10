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Giriş Tarihi: 10.11.2026 18:51

HABAŞ'ta hayatını kaybeden Abdülkadir Kınacı’ya son veda

İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerden evli ve 3 çocuk babası Abdülkadir Kınacı (57) için ikindi vakti Menemen'deki Çınarlıdere Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

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Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
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HABAŞ’ta hayatını kaybeden Abdülkadir Kınacı’ya son veda
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Törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milletvekilleri, belediye başkanları, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Kınacı'nın tabutu Bakan Işıkhan ve protokol üyeleri tarafından omuzlanarak cenaze aracına taşındı. Kınacı'nın cenazesi Çınarlıdere Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

4 GÜN ÖNCE İŞE BAŞLAMIŞ

Bayram Kınacı (56), ağabeyi Abdülkadir Kınacı'nın bir pamuk fabrikasından emekli olduğunu belirtip, "Emekli olduktan sonra arada sırada bazı işlerde çalışıyordu. En son 4 gün önce demir çelik fabrikasında bu işe başlamıştı" dedi.

#İZMİR
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HABAŞ'ta hayatını kaybeden Abdülkadir Kınacı’ya son veda
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