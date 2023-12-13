’Habersiz kürtaj yaptırdı’ diyerek eşini öldüren kocanın cezası belli oldu





"BENİM ÇOCUĞUMA İYİ BAKACAĞINA DAİR SÖZ VERMİŞTİ"

Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanık Ahmet Emre Irmak, öldürülen Elif Irmak'ın annesi İpek Çimen ve babası Adem Çimen ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen anne İpek Çimen, "Çocuğuma, hamile diyerek yalan söyledi. Bunda hiç vicdan yok mu? Neden bana getirmedi? Benim çocuğuma iyi bakacağına dair söz vermişti. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu. Duruşmada son sözleri sorulan sanık Ahmet Emre Irmak ise, "Eşimin ailesinden çok özür diliyorum. Çok pişmanım. Bugüne kadar eşimle hiç tartışmamız olmamıştı. Yüce mahkemenin kararına saygı duyuyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Emre Irmak'ın mahkemedeki tavırlarında pişmanlık görülmediği kanaatine vararak, sanığa 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan takdiri ve tahrik indirimleri uygulamaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, ayrıca bıçakla yaraladığı babasına karşı işlediği 'üst soya karşı kemik kırığına sebep olacak şekilde yaralama' suçundan da sanığa 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.