Hablemitoğlu suikastında Kemalettin Özdemir dinlenecek

Duruşmada tanık olarak dinlenen Sabahattin Akdemir, olay tarihinde ABD Büyükelçiliğinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığını söyledi. Akdemir, olay günü mesai arkadaşı Aslıhan Uslu ile elçilik lojmanlarını görebildikleri bir yerde arabada bekledikleri o sırada ambulans sesi duyduğunu fakat herhangi bir silah sesi duymadığını söyledi ve daha sonra kullandıkları araçla devriye attıklarından bahsetti. Bir süre sonra arabalarını trafik polislerinin durdurduğunu belirten Akdemir, polislerin üstlerini ve araçaları aradıktan sonra görev yerlerine geçtiklerini ertesi gün de emniyete gidip ifade verdiğini söyledi.

"KEMALETTİN ÖZDEMİR DİNLESİN"

Mahkeme Başkanı tanıklardan eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'ın sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya gelemediğini bildirdikten sonra Şıvgın'ın 2016 ve 2022 yıllarında savcılığa verdiği ifadeleri okudu. Tanık beyanlarına karşı söz alan Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın, tanık Kemalettin Özdemir'in duruşmaya gelmemesine değinerek, "O dönem örgüt içerisinde olanların bir bölümü mahkemeden kaçmaya devam ediyor. Kemalettin Özdemir cinayetin işlendiği tarihte örgütün emniyet imamıdır. Celse dışında dinlenme talebi kabul edilmemelidir." diye beyanda bulundu.

ZORLA GETİRİLECEK

Barkın, "Diğer yandan biz kamera kayıtlarının peşine 2002'de düştük. Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir konferansında olanlardan birisi de bendim. Ben bu konferansın sadece FETÖ tarafından değil yurt dışı menşeli birçok dinci örgütün de takip ettiğini düşünüyorum. O tarihlerde bu konferans kayıtlarının olmadığını tespit ettik. 22 yıl sonra bir görüntü girdi. O görüntü polis tarafından çekilmiş bellidir." dedi. Duruşma savcısı Kemalettin Özdemir'in mahkeme huzurunda dinlenilmesini, Bozkır'ın mevcut delil durumunu ve kaçma ihtimalinin olması nedeniyle tutukluluk halinin devamını talep etti. Ara kararını açıklayan Mahkeme, Nuri Gökhan Bozkır'ın tutukluluk halinin devamına, diğer sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi. Tanık olarak dinlenilmesine karar verilen Kemalettin Özdemir'in bu celse için mazeretinin kabulüne, Özdemir'in gelecek celse zorla getirilmesine hükmedildi. Mahkeme başkanı duruşmayı 30 Ekim' erteledi.