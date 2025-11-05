HAC KURALARI ÇEKİLİYOR! 2026 Hac kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek, sonuçlar hangi tarihte belli olacak?

Hac kuraları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı hac kura çekilişinin 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda, noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirileceğini duyurdu. Kura sonuçları, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle öğrenilebilecek. Peki, 2026 hac kuraları ne zaman, saat kaçta ve nerede çekilecek? İşte detaylar...

2026 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca, "2026 yılı hac kurası 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda çekilecektir." ifadelerini kullandı.

HAC KURA ÇEKİMİ NEREDE, NASIL YAPILACAK?

15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, Hac ve Umre Kurulu üyelerinin katılımıyla noter ve basın huzurunda dijital ortamda yapılacak. Vatandaşlar kura çekimini canlı olarak takip edebilecek.

2026 HAC KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Hac kura çekiminin ardından, kura sonuçları gün içinde erişime sunulacak. Hac kura sonuçları e-Devlet kapısı (turkiye.gov.tr) üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifre ile ulaşılabilecek.