Hac protokolü imzalandı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş ile Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Dr. Tevfik er-Rabia, 2027 yılı hac organizasyonuna ilişkin ikili anlaşma Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen törenle imzalandı. 2026 Hac Konferansı kapsamında bir araya gelen iki ülke heyetleri, hacı adaylarına sunulacak konaklama, ulaşım ve sağlık hizmetlerinin detaylarını ele aldı. Görüşmelerin ardından imzalanan 2027 Yılı Hac Protokolü ile Türkiye'nin önümüzdeki sezon hac kontenjanı kesinleşti. Anlaşma kapsamında 2027 hac döneminde Türkiye'den toplam 84 bin 942 kişi kutsal topraklara giderek hac farizasını yerine getirecek. Daha önce gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlenen hacı adaylarının Suudi Arabistan'a gidişleri 17 Nisan-11 Mayıs 2027, yurda dönüşleri ise 20 Mayıs-15 Haziran 2027 tarihleri arasında yapılacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör