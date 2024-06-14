Hacı adaylarına Zumba yol gösterecek

Hac farizasının en önemlisinin gerçekleştirildiği Arafat vakfesine, dünyanın dört bir tarafından yaklaşık 3 milyon hacı adayı katılacak. 14 kilometrekarelik bir alanda kıyam edecek olan Müslümanların, bir izdiham yaşamaması için Suudi yetkililer bu sene helikopterlerden daha fazla büyük drone kameraları ile takip yapacaklarını açıkladı. Öte yandan, gelecek yıllarda yapay zekâya sahip robotların da hacı adaylarına ve umre yapacak ziyaretçilere hizmet vermesi planlanıyor. Yapay zekâ interaktif hizmet robotu Zumba'nın ziyaret alanlarında hacı adaylarının yönlendirilmesinde katkı sağlaması amaçlanıyor. Aralarında Türkçe'nin de bulunduğu birçok dilde sesli hizmet verebilen "akıllı robot" Zumba'nın gelecek yıllarda birçok noktada hizmet vermeye başlaması planlanıyor.