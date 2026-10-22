Hacıbektaş’ta feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Ankara-Kayseri karayolunun Hacıbektaş ilçesine bağlı Kızılağıl mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aşır Ş. idaresindeki 06 BGV 759 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride savrulan araç, takla attıktan sonra durabildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde araçta bulunan Meşhur Ş.'nin (53) yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü Aşır Ş. ile Yurduşen S. ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.