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Giriş Tarihi: 22.10.2026 12:18

Hacıbektaş’ta feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde hafif ticari aracın orta refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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MEHTAP AYDOĞAN
Hacıbektaş’ta feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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Kaza, Ankara-Kayseri karayolunun Hacıbektaş ilçesine bağlı Kızılağıl mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aşır Ş. idaresindeki 06 BGV 759 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride savrulan araç, takla attıktan sonra durabildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde araçta bulunan Meşhur Ş.'nin (53) yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü Aşır Ş. ile Yurduşen S. ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#NEVŞEHİR
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Hacıbektaş’ta feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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