Hadrianopolis Antik Kenti Artık Ören Yeri

Eskipazar ilçesinin yaklaşık 3 kilometre doğusunda bulunan ve Geç Hellenistik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan Hadrianapolis antik kentinin ören yeri statüsüne kavuştu. Bunlar arasında iki hamam, iki kilise yapısı, bir savunma yapısı, kaya mezarları, tiyatro, bir kemerli ve kubbeli yapı, anıtsal kültik niş, sur, villa, diğer anıtsal binalar ile bazı kült alanları bulunuyor.

Kiliselerin tabanı mozaiklerle süslenirken İncil'de adı geçen nehirler Geon, Phison, Tigris ve Euphrates belgelenmişti. At, fil, panter, geyik ve grifon (sanat tarihinde görülen karışık bir hayvana verilen isim) gibi birçok hayvan tasvir edilen mozaiklerle ünlenen ve Zeugma'ya benzetilen antik kentte, 2003'te başlatılan kazı çalışmalarının 2003 yılşında başladığını belirten AK Parti Karabük Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Cem Şahin" Karadeniz'in Zeugması" olarak adlandırılan bu antik kentte şimdiye kadar iki hamam, iki kilise, bir savunma yapısı, kaya mezarları, tiyatro, kemerli ve kubbeli bir yapı, anıtsal kültik niş, sur, villa, diğer anıtsal yapılar ve bazı kült alanları gün yüzüne çıkarıldı. Antik kentte karşılama merkezi yapımı tamamlandı, yürüyüş alanları ve cam teraslar ziyaretçilerin hizmetine sunuldu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan ören yeri başvurusu, Kültür ve Turizm Bakanlığının onayıyla Safranbolu Müze Müdürlüğüne bağlı olarak kabul edildi.

"HADRİANOPOLİS TURİZMİN ODAK NOKTASI OLACAK"

AK Parti Karabük Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Şahin, "Hadrianopolis'te 2023 yılında yapımına başlanan karşılama merkezinin inşasının tamamlandığını ve geçici kabulü yapıldı. Artık Hadrianopolis, ören yeri statüsünde. İlimizin turizmi için bu büyük bir gelişme. Osmanlı ahşap mimarisinin en güzel örneklerinin günümüze kadar yaşatılarak gelen ve UNESCO tarafından Dünya Miras Şehri Safranbolu'muzdan sonra, Hadrianopolis, artık turizmin önemli bir odak noktası ve Karadeniz Bölgesi'ndeki en değerli arkeolojik merkezlerden biri. Hayırlı olsun. Hem ilimizin hem de Eskipazar ilçemizin turizm "açısından büyük bir gelişme. Ören yeri statüsü ile birlikte turist sayısında önemli bir artış bekliyoruz. Karşılama merkezimizle birlikte kafeterya, hediyelik eşya dükkanları, restoran, tuvalet, bebek odası ve mescidi olan modern bir birime kavuşmuş olduk. Böylelikle ziyaretçilerimiz daha konforlu bir antik kent gezisi gerçekleştirecek. Ayrıca ören yeri statüsü, turizm acentelerinin burada resmi olarak faaliyet göstermesinin de önünü açacak. Bundan sonra antik kentimizin tanıtımı sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından değil, birçok kurum tarafından da desteklenecek. Hadrianopolis'in tanınırlığını artıracak bu adım, bölge turizmi için büyük önem arz ediyor.Başta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere Bakanlık yetkililerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.