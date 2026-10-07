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Giriş Tarihi: 7.10.2026 10:27

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; 1 ölü 3 yaralı

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; 1 ölü 3 yaralı
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Kayseri-Sivas kara yolu üzerinde bulunan Karakaya Mahallesi yakınlarında, hafif ticari araç ile otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, kazada yaralanan 4 kişiye müdahale etti. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Bünyan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Şakire Gökkurt, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan 3 kişinin ise Bünyan Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelerinin ardından tedavilerine devam edilmesi amacıyla Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Öte yandan kazaya karışan araçlar çekiciyle kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

#KAYSERİ #SİVAS
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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; 1 ölü 3 yaralı
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