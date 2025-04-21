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Giriş Tarihi: 21.4.2025 21:10 Son Güncelleme: 21.4.2025 21:40

Hafriyat kamyonunun ezdiği çocuk hayatını kaybetti

İstanbul Esenler'de hafriyat kamyonu altında kalan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Sürücü K.G. kaza sonrasında gözaltına alınırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Hafriyat kamyonunun ezdiği çocuk hayatını kaybetti

Kaza, önceki gün saat 15.00 sıralarında Esenler Birlik Mahallesi Atışalanı Caddesi'nde meydana geldi. 6 yaşındaki Can Demir B., dükkandan çıkarken bir anda annesinin elini bıraktı. K.G. idaresindeki hafriyat kamyonu, yola çıkan Can Demir B.'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde çocuğun hayatını kaybettiğini belirlendi. Sürücü K.G. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Hafriyat kamyonunun ezdiği çocuk hayatını kaybetti
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