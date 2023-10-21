Haberler Yaşam Haberleri Hafriyat kamyonuyla dehşet saçmıştı: Polis ve vatandaşları yaralayan şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 21.10.2023 00:42 Son Güncelleme: 21.10.2023 00:44

Hafriyat kamyonuyla dehşet saçmıştı: Polis ve vatandaşları yaralayan şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu madde etkisindeyken kendilerine ait hafriyat kamyonuyla 1 polis, 2 gece bekçisi ile 6 vatandaşa çarparak yaralayan ve gözaltına alınan Sezgin Açık adliyeye getirildi. Son 1 yılda ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde 8 kez tedavi gördüğü öğrenilen şüpheli, “Üstsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs” ve “Kasten öldürme” suçlarından tutuklandı.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Hafriyat kamyonuyla dehşet saçmıştı: Polis ve vatandaşları yaralayan şüpheli tutuklandı

Sancaktepe'de 20 Ekim gecesi tır garajında anne ve babasıyla tartışıp kendilerine ait hafriyat kamyonuyla yaklaşık 30 kilometre boyunca önüne çıkan araç ve insanlara çarpan 22 yaşındaki Sezer Açık, 1 polis, 2 gece bekçisi ve 6 vatandaşı yaralamıştı.

Toplam 16 araca zarar veren şüpheli gözaltına alınmış, ayrıca uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ve son bir yılda 8 kez Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı.

ADLİYEYE GETİRİLDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Bu kapsamda şüpheli Sezer Açık, emniyet işlemlerinin tamamlanmasından sonra İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheli adam, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik ise şüpheli Sezer Açık'ın "Üstsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Kasten öldürme" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

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Hafriyat kamyonuyla dehşet saçmıştı: Polis ve vatandaşları yaralayan şüpheli tutuklandı
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