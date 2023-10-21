Hafriyat kamyonuyla dehşet saçmıştı: Polis ve vatandaşları yaralayan şüpheli tutuklandı

Sancaktepe'de 20 Ekim gecesi tır garajında anne ve babasıyla tartışıp kendilerine ait hafriyat kamyonuyla yaklaşık 30 kilometre boyunca önüne çıkan araç ve insanlara çarpan 22 yaşındaki Sezer Açık, 1 polis, 2 gece bekçisi ve 6 vatandaşı yaralamıştı.

Toplam 16 araca zarar veren şüpheli gözaltına alınmış, ayrıca uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ve son bir yılda 8 kez Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı.

ADLİYEYE GETİRİLDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Bu kapsamda şüpheli Sezer Açık, emniyet işlemlerinin tamamlanmasından sonra İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheli adam, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik ise şüpheli Sezer Açık'ın "Üstsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Kasten öldürme" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.