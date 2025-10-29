Haberler Yaşam Haberleri HAFTANIN 2. MÜCADELESİ! MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, potaya kim girdi? 28 Ekim 2025 MasterChef eleme adayları
Giriş Tarihi: 29.10.2025 01:55

HAFTANIN 2. MÜCADELESİ! MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, potaya kim girdi? 28 Ekim 2025 MasterChef eleme adayları

TV8'in yemek yarışması MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesi nefesleri kesiyor. Kırmızı ve Mavi Takımın kıyasıya rekabet ettiği gecenin sonunda, dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oluyor. Kaybeden takım ise hemen ardından bireysel dokunulmazlık için tezgah başına geçiyor ve haftanın iki eleme adayı belirleniyor. MasterChef 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı ve eleme adayları kimler oldu? İşte 28 Ekim Salı akşamı yaşanan tüm kritik detaylar.

HAFTANIN 2. MÜCADELESİ! MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, potaya kim girdi? 28 Ekim 2025 MasterChef eleme adayları

MasterChef Türkiye'de haftalık eleme potası heyecanı hız kesmeden devam ediyor. İlk dokunulmazlık oyununda mağlup olan takımın ardından, ikinci dokunulmazlık oyunu da gergin anlara sahne oldu. Yarışmacılar, şeflerin belirlediği zorlu menüyü en başarılı şekilde hazırlayarak potadan kaçmaya çalıştı. Ancak gecenin sonunda bir takım dokunulmazlığı kazanırken, kaybeden takımın üyeleri için bireysel mücadele ve ardından potaya gitme riski başlayacak. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın ikinci takım dokunulmazlığı oyunu, yarışmacıları yine zorlu bir konseptle karşı karşıya getirdi. Kırmızı ve Mavi takımın tüm üyeleri, galibiyet için tüm yeteneklerini sergiliyor.

Dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu. MasterChef Türkiye 2025'in bireysel dokunulmazlığını kazanan Sezer oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2025'te günün eleme adayları Aslı ve Sümeyye oldu.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI

BARIŞ

AYTEN

ASLI

SÜMEYYE

ARKADAŞINA GÖNDER
HAFTANIN 2. MÜCADELESİ! MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, potaya kim girdi? 28 Ekim 2025 MasterChef eleme adayları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz