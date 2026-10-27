Hakan Bahçetepe davası ertelendi! Tutukluluk devam kararı verildi

Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin arasında olduğu 9 sanık hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, Bahçetepe'nin rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve haksız mal edinme suçlarından cezalandırılması talep edildi.

SAVCI RÜŞVETTEN CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Duruşma savcısı, celse arasında mütalaa sunarak Bahşetepe'nin "rüşvet alma" suçundan cezalandırılmasını, diğer suçlardan beraatını ve tahliyesinin talep etmişti.

YARGILAMA DEVAM EDİYOR

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamaya tutuklu sanık Hakan Bahçetepe, bazı sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Söz verilen Hakan Bahçepete "Mütalaayı okudum. Kendimin ve ailemin beraatını talep ediyorum. Dosyada aleyhimde tek bir ifade ve somut bir delil yok. Hakkımda olumsuz bir süreç yoktur. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

KARAR İÇİN ERTELENDİ

Mahkeme başkanı, bir kısım avukatların mazeret sunduğunu ve nihai kararın bu nedenle bir sonraki celse açıklanacağını belirtti. Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Hakan Bahçetepe'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma avukatların mütalaaya karşı savunması yapması için ertelendi.