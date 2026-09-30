Hakem soruşturmasında çocuk istismarı skandalı! TFFHGD Başkanı Ferdi Karadoruk'un "Hacklendim" yalanı çöktü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün Türk hakemliğinin tepe yönetimine yönelik düzenlediği "Hakemler Dosyası" soruşturması kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette sorguları devam eden şüphelilerden Türkiye Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk'un dijital incelemelerinde şoke eden bir bulgu ortaya çıktı. Karadoruk'un telefonundaki WhatsApp hesabından çocukların kullanıldığı müstehcen video yüklendiği NCMEC raporuyla tespit edildi. Konu hakkında "Hesabım ele geçirildi (hacklendi)" diyen Karadoruk için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir adli bilişim uzmanı görevlendirdi.
KAYIP VE SÖMÜRÜLEN ÇOCUK MERKEZİ (NCMEC) TESPİT ETTİ
ABD Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezinin (NCMEC) raporuna göre, 11 Ocak 2024 günü saat 17.46'da WhatsApp üzerinden çocukların kullanıldığı müstehcen bir görüntü yüklendi. Raporda, söz konusu hesabın telefon numarası ve IP adresi tespit edildi. Bu raporda ayrıca söz konusu görüntülerin internette sıradan bir aramayla veya genel pornografik siteler üzerinden ulaşılabilecek nitelikte olmadığı, genellikle özel paylaşım gruplarında ve para karşılığında temin edilen içerikler arasında bulunduğu değerlendirmesine yer verildi. Tamamlanan rapor Türk yetkili makamları ile paylaşıldı.
SUÇA KONU TELEFON NUMARASINI "18 YILDIR BEN KULLANIYORUM" DEMİŞTİ
Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, olay tarihinde telefonun Ferdi Karadoruk tarafından kullanıldığı belirlendi. Karadoruk, olay hakkında alınan ifadesinde söz konusu hattı 18 yıldır kendisinin kullandığını ve hattın annesi adına kayıtlı olduğunu kabul etti. Ancak müstehcen görüntüyü kendisinin paylaşmadığını savunarak Ocak 2024'te WhatsApp hesabının üçüncü kişiler tarafından ele geçirildiğini ileri sürdü.
"HESABIM ELE GEÇİRİLDİ" SAVUNMASI TUTMADI
Karadoruk, hesabının ele geçirildiğine ilişkin WhatsApp destek birimine 15 Ocak 2024'te e-posta gönderdiğini belirterek ekran görüntülerini dosyaya sundu. Bilirkişi incelemesinde ise Karadoruk'un WhatsApp'a gönderdiği "Whatsapp Account Blocked! IMPORENT LEVEL!" başlıklı e-postada hesabının erişime kapatılmasından şikayet ettiği ancak hesabının üçüncü kişiler tarafından çalındığına ilişkin herhangi bir bildirimde bulunmadığı tespit edildi.
BİLİRKİŞİ "HESABIN ELE GEÇİRİLDİĞİNE DAİR VERİ YOK" DEDİ
Bilirkişinin hazırladığı 9 sayfalık rapor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi. Raporda, çocukların kullanıldığı müstehcen görüntü yüklediği veya indirdiği tespit edilen hesapların NCMEC tarafından raporlanmasının ardından ilgili platformlar tarafından bu hesaplara erişim engeli getirilebildiği belirtildi. Bu çerçevede Karadoruk'un WhatsApp hesabının erişime kapatılmasının, hesabın üçüncü kişiler tarafından ele geçirildiği anlamına gelmediği değerlendirmesi yapıldı.
HAZIRLANAN 9 SAYFALIK İNCELEME RAPORU SAVCILIĞA SUNULDU
Bilirkişi, dosyaya sunulan veriler üzerinde yaptığı inceleme sonucunda "Ferdi Karadoruk'un olay tarihinde kullandığı WhatsApp hesabının üçüncü kişiler tarafından çalındığı iddiasını destekleyen herhangi bir veriye rastlanmadı" dedi. 9 sayfalık bilirkişi raporu, Adli Bilişim-HTS Analiz Uzmanı tarafından 22 Eylül'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunuldu. Başsavcılığın elde edilen bulgulara ilişkin soruşturmayı derinleştirdiği öğrenildi.