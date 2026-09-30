Hakem soruşturmasında çocuk istismarı skandalı! TFFHGD Başkanı Ferdi Karadoruk'un "Hacklendim" yalanı çöktü





KAYIP VE SÖMÜRÜLEN ÇOCUK MERKEZİ (NCMEC) TESPİT ETTİ

ABD Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezinin (NCMEC) raporuna göre, 11 Ocak 2024 günü saat 17.46'da WhatsApp üzerinden çocukların kullanıldığı müstehcen bir görüntü yüklendi. Raporda, söz konusu hesabın telefon numarası ve IP adresi tespit edildi. Bu raporda ayrıca söz konusu görüntülerin internette sıradan bir aramayla veya genel pornografik siteler üzerinden ulaşılabilecek nitelikte olmadığı, genellikle özel paylaşım gruplarında ve para karşılığında temin edilen içerikler arasında bulunduğu değerlendirmesine yer verildi. Tamamlanan rapor Türk yetkili makamları ile paylaşıldı.



SUÇA KONU TELEFON NUMARASINI "18 YILDIR BEN KULLANIYORUM" DEMİŞTİ

Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, olay tarihinde telefonun Ferdi Karadoruk tarafından kullanıldığı belirlendi. Karadoruk, olay hakkında alınan ifadesinde söz konusu hattı 18 yıldır kendisinin kullandığını ve hattın annesi adına kayıtlı olduğunu kabul etti. Ancak müstehcen görüntüyü kendisinin paylaşmadığını savunarak Ocak 2024'te WhatsApp hesabının üçüncü kişiler tarafından ele geçirildiğini ileri sürdü.