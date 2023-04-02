Haberler Yaşam Haberleri Hakim eşini bıçaklayıp kızgın yağ ile yakmıştı, toprağa verildi
Giriş Tarihi: 2.4.2023 14:41

Hakim eşini bıçaklayıp kızgın yağ ile yakmıştı, toprağa verildi

Kadıköy’de tartıştığı eşi tarafından bıçaklanıp üzerine kızgın yağ dökülen hakim Heybeliada'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İHA
Hakim eşini bıçaklayıp kızgın yağ ile yakmıştı, toprağa verildi

Kadıköy'de geçtiğimiz Cuma günü hakim olan eşi Necmi Arslan (54) ile tartışan Hande Arslan (43) önce eşini bıçakladı ardından kızgın yağ dökerek yaktı. Olayın ardından 3. kattan atlayarak intihar eden Hande Arslan, geçtiğimiz Cumartesi günü Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Anadolu Adliyesi'nde hakim olan Necmi Arslan ise bugün öğle namazını müteakip Heybeliada'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Necmi Arslan için düzenlenen cenaze törenine çok sayıda seveni katıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: İYİ Partili isimden şaşkına çeviren sözler! İsabet eden kurşunlar sonrası neler yaşandı? 'Burada herkes seviniyor'
Seccade saygısızlığına 'suspus' oldular: Kılıçdaroğlu'nun ortakları tepki çeken poza neden sessiz?
CHP'li Sağlar, 'AK Parti ve Erdoğan hala birinci' deyince Şirin Payzın şoka girdi! O anlar sosyal medyada viral oldu
Nevşin Mengü'den 'Seccade fetvası': Kılıçdaroğlu'nu aklamak için ne yapacaklarını şaşırdılar
SON DAKİKA: CHP, İzmir'de kentsel dönüşümü eline yüzüne bulaştırdı! Bay Kemal 6 ay önce temel attı, bir arpa boyu yol alınamadı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni seccade pozu sözleri: Vatandaşın hassasiyetini 'operasyon' ve 'iftira' olarak niteledi!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bakan Bilgin açıkladı: Maaşlara vergi ayarı geliyor
SON DAKİKA: AK Parti Meclis'e sundu! TSK'da kritik düzenleme! Emeklilikten, özlük haklarına işte detaylar...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki yağdı: CHP zihniyetinin ta kendisi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Hakim eşini bıçaklayıp kızgın yağ ile yakmıştı, toprağa verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA