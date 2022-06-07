Hakim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV ile Hakim 10. Bölüm fragmanı izle!

Hakim yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde haberimizdeki yerini alacak.

9. bölümü izlemek için...

HAKİM 9. BÖLÜM İZLE

Hakim'in bu akşam ekranlara gelen bölümü heyecanı doruğa taşıyor. İşte yeni bölümün linki:

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HAKİM 9. BÖLÜM ÖZETİ

Cevdet ve Ayşe'yi arka arkaya kaybeden Ömer, gücünü kaybetmiş durumda. O savaşmayı bırakırsa oğlu nasıl kurtulacak? Cevdet'in gizli kasasından çıkanlar ve son isteği Ömer'e yeni bir sürpriz olur

Aklı Ceren'de olan Ozan, Deniz'den ayrılmanın büyük risk olduğunu anlar. Ömer, yemin ettiği gibi adalete bağlı kalamayacağı, bir katili suçsuz bulması gerektiği, hayatının en zor mahkemesini yönetmeye başlar.