Hakimden düğün magandası muhtara soru: Yerçekimi kanunundan haberin var mı?

Bursa'da yaşayan Zekiye Demiralay (47), 8 yaşındaki kızı ile bayram ziyaretinden evine dönerken bir anda yere yığıldı. Olay yerine ihbarla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Demiralay'ın omzuna mermi isabet ettiği ve iç organlarına zarar verdiği tespit edildi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Demiralay, olaydan 11 gün sonra, 3 Mayıs'ta yaşam mücadelesini kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahı ateşleyen kişinin yakalanması için özel ekip kurdu.Ekipler, olay yeri çevresindeki 500 güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Çalışmada, olay yerinden 2 kilometre ileride Dumlupınar Mahallesi Menekşe Sokak'ta, gelin alma merasiminde silahla havaya ateş edildiği belirlendi. Silahla havaya ateş açan şüphelinin, İstanbul'dan yeğeninin düğünü için Bursa'ya gelen ve Sultançiftlik Mahallesi muhtarı olduğu öğrenilen A. Ö. (65) olduğu tespit edildi.Ö., gözaltına alındı. Olay yerinde bulunan 14 kovan ile Zekiye Demiralay'ın vücudundan çıkan mermi çekirdeği de kriminal incelemede şüphelinin kullandığı tabanca ile eşleşti. Ö. tutuklandı. Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanılan Ö, ilk duruşmadaki ifadesinde, "Düğün için, İstanbul'dan Bursa'ya geldim.Gelin evinin yanında, havaya doğru tabancamla, o anın heyecanına kapılarak, birkaç el ateş ettim. Birisine zarar vermemek adına etrafıma da bakmıştım. Bunun sonucunda bir kişinin ölmesine sebep olabileceğim aklıma gelmezdi" dedi. Hakimin, "Senin havaya sıktığın mermi uzaya gitmiyor. Yer çekimi kanunundan haberin var mı?" sorusuna, "Efendim, mermi sekip, birilerine zarar verip öldürebilir düşüncesiyle, insanlara saygımdan dolayı yere değil; havaya ateş ettim" diyere yanıt veren Ö'nün, tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi. DHA