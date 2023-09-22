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Giriş Tarihi: 23.9.2023

Hakimler artık aranmayacak

Havalimanında güvenlik noktasında üstü aranan hâkim Aykut Resuloğlu, ‘Hâkimler aranmamalı’ diyerek mahkemenin yolunu tuttu. Bakanlık, aranmamaları halinde uçağa alınmayacaklarını belirtti. Son noktayı Danıştay koydu: Hâkimler artık aranmayacak

ARZU KAYA ARZU KAYA
İLKER TURAK İLKER TURAK
Hakimler artık aranmayacak
VAN İdare Mahkemesi Hâkimi Aykut Resuloğlu, 10 Mayıs 2018'de Bursa İdare Mahkemesi'nde görevliyken İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek için Kars Havalimanı'nda X-Ray cihazından geçiş yaptı. Güvenlik görevlisi üst araması yapmak isteyince, Aykut Resuloğlu hâkim olduğunu ve kanun gereği üstünün aranamayacağını ifade etti. Görevli ise kendisine verilen emrin bu şekilde olduğunu bildirince bir olay yaşanmaması için üstünün aranmasına müsaade eden hâkim, konuyu polislere bildirip sonrasında Danıştay'da dava açtı. Resuloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM); diğer tüm yolcular gibi hâkim, savcı ve avukatların da arama yapılmamasını istemeleri halinde uçağa kabul edilmeyecekleri kuralının "hâkimler bakımından" iptalini istedi.




'UÇAĞA ALINMAZ'
Davalı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise savunmasında, Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nda hâkim ve savcıların üzerlerinin aranamayacağına ilişkin hükmün uluslararası standartlarla uyumlu olmadığını, ayrıca bu yasağın hâkim ve savcıların suç isnadı altında bulunduğu durumlarda, dolayısıyla "adli aramalar"da geçerli olduğunu, havaalanları güvenlik kontrol noktalarında yapılan aramaların yakın bir tehlikenin önlenmesi amacıyla yapılan "önleme araması" niteliğinde olduğunu, önleme aramalarında böyle bir yasağın söz konusu olmayacağını belirtti. Bakanlık; hâkim ve savcıların arama yapılmasını istememeleri halinde, rızaları dışında arama yapılamayacağını ancak bu durumda güvenlik kapılarından geçirilmeyerek uçağa alınmamaları gerektiğine dikkat çekerek dava konusu üst aramasında hukuka aykırılık bulunmadığını ileri sürerek davanın reddini istedi.

DANIŞTAY İPTAL ETTİ
Danıştay 10. Dairesi dosyadaki incelemesini tamamladı. Daire, "Hâkim ve savcıların aranması" konulu genel yazısında hukuka uygunluk bulunmadığını, dava konusu düzenleyici işlemin yalnızca "hâkimler" yönünden iptaline karar verdi. Oy çokluğu ile verilen karara dairenin başkanı şerh düştü. Danıştay 10. Daire Başkanı Yılmaz Akçil, mevzuatta hâkim ve cumhuriyet savcılarının sivil hava meydanlarında gerçekleştirilecek önleme aramalarından muaf tutulacağına yönelik herhangi bir hüküm bulunmadığını, bu kişiler için de kanun maddelerinin uygulanması gerektiğini belirterek dairenin kararına katılmadı. Bu karar göre hâkimlerin artık üst araması yapılmayacak.

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Hakimler artık aranmayacak
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