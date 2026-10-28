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Giriş Tarihi: 28.10.2026 17:53

Hakkari - Van karayolunda feci kaza: 3 araç birbirine girdi! 3'ü ağır 12 yaralı!

Van'ın Gürpınar ilçesindeki Güzeldere Tüneli mevkisinde 3 aracın karışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 12 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Hakkari - Van karayolunda feci kaza: 3 araç birbirine girdi! 3’ü ağır 12 yaralı!
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Kaza, saat 16.10 sıralarında Gürpınar ilçesi sınırlarında bulunan Güzeldere Tüneli'ne varmadan önceki kara yolu kesiminde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen 3 araç çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, güvenlik ve Gürpınar, İpekyolu ile Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen feci kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

#VAN #HAKKARİ #AFAD
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Hakkari - Van karayolunda feci kaza: 3 araç birbirine girdi! 3'ü ağır 12 yaralı!
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